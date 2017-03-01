 الكلية التقنية بنجران تستضيف الحملة التوعوية لصحة الفم والأسنان بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

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الكلية التقنية بنجران تستضيف الحملة التوعوية لصحة الفم والأسنان بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة نجران

الكلية التقنية بنجران تستضيف الحملة التوعوية لصحة الفم والأسنان بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة نجران
المناطق _نجران

بحضور وكيل الكلية التقنية بنجران لشؤون المتدربين المهندس راشد بن مانع آل منجم وعدد من اعضاء هيئة التدريب والمتدربين استضافة الكلية الحملة التوعوية التثقيفية لصحة الفم والأسنان بقاعة الأمير مشعل بمقرها .

وبدأت الحملة بترحيب من الكلية التقنية بنجران قدمها الاستاذ علي بن عبدالله آل عتيق مدير العلاقات العامة والإعلام مشيراً الى احتضان الكلية للحملة للمرة الثالثة ومعربا عن شكره لجامعة نجران ولمنسوبي كلية طب الاسنان بالجامعة على جهودهم الدؤوبة في سبيل تنمية الوعي لأعضاء هيئة التدريب ومتدربي الكلية بأهمية الأسنان وطرق المحافظة عليها .

وبعدها قـدّم مجموعة من طلاب كلية طب الأسنان في جامعة نجران جملة من التوجيهات والنصائح وتعريف بالخدمات العلاجية المُقَدّمة من كلية طب الأسنان، بالإضافة إلى التثقيف عن كل ما هو جديد في عالم طب الأسنان وأهمية المحافظة على صحة الفم .

كما أجري لعدد من الحضور فحصاً سريرياً بإشراف أطباء الامتياز، والذي يهدف إلى تقديم فحص مجاني للزوار، وتحويل بعض الحالات التي تحتاج المباشرة بالعلاج إلى كلية طب الأسنان .

وقدم وكيل الكلية التقنية بنجران لشؤون المتدربين المهندس راشد بن مانع آل منجم شكره وتقديره لجامعة نجران وجميع القائمين على هذه الحملة ممثلة في كلية طب الاسنان لحرصهم على تثقيف شرائح المجتمع وللتعريف بأهمية المحافظة على الأسنان ، وما ستوفره هذه الحملة على الوطن من المبالغ الطائلة في علاج الأسنان .

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