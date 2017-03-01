بالتعاون مع إدارة مرور جدة مبادرة السلامة المرورية تحتفل بأسبوع المرورالخليجي الموحد لعام 2017

تستعد مبادرة السلامة المرورية المنبثقة عن مجتمع جميل للإحتفال بأسبوع المرور الخليجي الموحد 2017، بالتعاون مع إدارة مرور جدة، والذي ينطلق يوم 12 مارس المقبل تحت شعار “حياتك أمانة”.ل

ترتكز برامج مبادرة السلامة المرورية على عدة محاور استراتيجية لتمكين إدارة فعالة لمنظومة السلامة المرورية متمثلة بالجوانب الهندسية والتعليمية والتدريبية والضبط المرورية والاستجابة للطوارئ والإسعاف. تتوافق هذه المحاورمع الممارسات الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية وعقد السلامة المرورية 2011-2020 التابع لبرنامج الأمم المتحدة للحد من الوفيات الناتجة عن حوادث المرور. وعليه تسعى المبادرة لإيجاد شراكات استراتيجية مع الجهات المعنية بالسلامة المرورية بالقطاعين العام والخاص لتطوير وتنفيذ مبادرات طويلة الأمد لإحداث تغير نوعي في سلوكيات مستخدمي الطرق بهدف استراتيجي لخفض عدد الوفيات والإصابات والحوادث.

فتزامنا مع أسبوع المرور الخليجي 34، ستنظم مبادرة السلامة المرورية، التابعة لمجتمع جميل، مجموعة من الفعاليات والنشاطات التوعوية والترفيهية تحت شعار “حزامك أمانك” منها معرض للسلامة المرورية في الرد سي مول، هذا إلى جانب فعالية السلامة المرورية مع شخصيات افتح ياسمسم المحببة ، و العديد من المفاجآت اليومية ومسابقات وألعاب مميزة للأطفال.

من جهة أخرى ستشارك عدد من الشركات والأقسام التابعة ل”عبد اللطيف جميل”، ومركز عبداللطيف جميل للتعليم المستمر، ومستشفى عبد اللطيف جميل بالعديد من الأنشطة التوعوية في فعاليات أسبوع المرور الخليجي لتسليط الضوء على عدد من المسائل المتعلقة بسلامة المركبات والآثار الصحية والاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية. كما سيتم استخدام جهاز محاكاة حزام الأمان لتسليط الضوء على تأثير الاصطدامات في سرعة منخفضة ، وللتشجيع على ضرورة استخدام حزام الأمان من قبل جميع الركاب في كل رحلة طويلة كانت أم قصيرة .

كما ستشمل الحملة مساهمة وتعاون مع دوري عبداللطيف جميل بمشاركة إدارة مرور جدة والذي أطلق على جولته الجديدة والحالية “جولة ربط الحزام ” وذلك بهدف توعية الجمهور الرياضي و جميع شرائح المجتمع بضرورة ربط حزام الأمان للحد من الإصابات و الحوادث على الطرقات في مدن المملكة من خلال فعاليات مختلفة قبل وخلال مبارة الاتحاد والهلال المرتقبة في جدة.

وسوف تستمر مبادرة السلامة المرورية على مدار العام من خلال برامج متعددة في مجالات التدريب والتوعية، ومشاريع مع الجهات المعنية تستهدف طلاب المدارس والجامعات ومنتسبي “عبد اللطيف جميل”.

وبهذه المناسبة صرح أ.حسن محمد عبد اللطيف جميل، رئيس مبادرات مجتمع جميل بالمملكة العربية السعودية ورئيس لجنة السلامة المرورية، التابعة لمجتمع جميل: “تعتبر حملات التوعية المرورية ضمن أسبوع المرورالخليجي وعلى مدار السنة وسيلة هامة تستخدمها مبادرة السلامة المرورية للتواصل مع مستخدمي الطرق بالمملكة العربية السعودية، ولدعم الجهود الحكومية في المساهمة في رفع مستوى السلامة العامة وتمكين المؤسسات المعنية للتعاون في المجالات المختلفة.

وأضاف: “تولي مبادرة السلامة المرورية أهمية خاصة لتثقيف الأطفال والشباب كمستخدمين للطرق وسائقين في المستقبل مع التركيز على التوعية المستدامة كعملية تعليم مستمرة وذلك من خلال إدخال برامج السلامة المرورية في المناهج الدراسية واللاصفية لترسيخ سُبل السلوك الآمن لدى الشباب في مرحلة مبكرة لحمايتهم في مراحل حياتهم المستقبلية. ”

ومن جهته قال الدكتور أسامة الكردي، المديرالتنفيذي لمبادرة السلامة المرورية : “تلعب مبادرة السلامة المرورية من خلال الأنشطة و الفعاليات الهادفة دوراً رئيسياً في ترسيخ العمل المشترك من خلال شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة. كما تتميز حملات السلامة المرورية التوعوية بأعلى المعايير وتساهم في التأثير بشكل كبير على شرائح السائقين والركاب المستهدفة وذلك عن طريق تطوير وتقييم تلك الحملات بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجين مثل إدارة المرور بجدة والشركات التابعة ل”عبد اللطيف جميل”.”

تم تأسيس مبادرة السلامة المرورية عام 2014م بالشراكة بين شركة تويوتا – اليابان و”عبداللطيف جميل” ليتم إدراجها لاحقا ضمن برامج ومبادرات مجتمع جميل لما لها من أهمية في الحد من الوفيات والآثار الصحية والمجتمعية والاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية والمساهمة في الجهود المحلية والوطنية والدولية فب هذا المجال. ويأتي الالتزام بهذه المبادرة من ادراك أن عدد الوفيات والإصابات الناتج عن الحوادث المرورية غير مقبول ويمكن تخفيضه بفعالية من خلال التميز في إدارة وحوكمة السلامة المرورية.