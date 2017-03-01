مدير عام تعليم الكبار بالوزارة يقوم بزيارة لتعليم رجال ألمع

قام مدير عام تعليم الكبار بوزارة التعليم الأستاذ سعود حمد البدر. بزيارة لتعليم رجال ألمع اليوم الأحد ، حيث كان في استقباله مدير التعليم الأستاذ إبراهيم كدوان والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ أحمد العرفجي ورئيس قسم تعليم الكبار الأستاذ محمد الشوكاني ومنسوبي تعليم الكبار .

وقد استهل زيارته لبيت الطالب بالجرف في ضيافة قسم تعليم الكبار ، ثم توجه بعد ذلك إلى إدارة التعليم حيث اجتمع مع مدير التعليم في مكتبه ومع المساعد في مكتبه ، بعد ذلك توجه إلى زيارة لبعض مدارس محو الأمية، وقد أكد البدر أن زيارته تهدف للاطمئنان على سير العمل في الإدارة والمدارس وكذلك تهدف إلى لقاء مدير التعليم والمساعد ومنسوبي تعليم الكبار ضمن العملية التكاملية ، موضحاً على أن هناك تبادل للرؤى والآراء يخدم تطلعات الوزارة والميدان التربوي في ما يخص تعليم الكبار في جميع المناطق .