 مدير عام تعليم الكبار بالوزارة يقوم بزيارة لتعليم رجال ألمع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 6 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 5 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“السعودية للكهرباء” تُدشْن أول مبنى صديق للبيئة بالشركة يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية ملاك الإبل للمناطق : سوق إبل الرياض يعاني من إنعدام الخدمات مدير عام تعليم الكبار بالوزارة يقوم بزيارة لتعليم رجال ألمع بالتعاون مع إدارة مرور جدة مبادرة السلامة المرورية تحتفل بأسبوع المرورالخليجي الموحد لعام 2017 الكلية التقنية بنجران تستضيف الحملة التوعوية لصحة الفم والأسنان بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة نجران امسية تدريبية للأديب الدكتور عبدالرحمن العشماوي ببلجرشي خالد زنان إلى رحمة الله وزارة الصحة تعتمد مركز السكر بتخصصي بريدة مركزا للتدريب مؤشرات قياس الاداء والجودة في لقاء هندسي بغرفة القصيم تكريم أول طبيبة سعودية تتخرج من جامعة هارفارد بأمريكا مدلولات كلمة خادم الحرمين بالجامعة الماليزية على سكاي نيوز نجاة كوكب الأرض من الاصطدام بجرم سماوي

مدير عام تعليم الكبار بالوزارة يقوم بزيارة لتعليم رجال ألمع

مدير عام تعليم الكبار بالوزارة يقوم بزيارة لتعليم رجال ألمع
المناطق _رجال ألمع

قام مدير عام تعليم الكبار بوزارة التعليم الأستاذ سعود حمد البدر. بزيارة لتعليم رجال ألمع اليوم الأحد ، حيث كان في استقباله مدير التعليم الأستاذ إبراهيم كدوان والمساعد للشؤون المدرسية الأستاذ أحمد العرفجي ورئيس قسم تعليم الكبار الأستاذ محمد الشوكاني ومنسوبي تعليم الكبار .

وقد استهل زيارته لبيت الطالب بالجرف في ضيافة قسم تعليم الكبار ، ثم توجه بعد ذلك إلى إدارة التعليم حيث اجتمع مع مدير التعليم في مكتبه ومع المساعد في مكتبه ، بعد ذلك توجه إلى زيارة لبعض مدارس محو الأمية، وقد أكد البدر أن زيارته تهدف للاطمئنان على سير العمل في الإدارة والمدارس وكذلك تهدف إلى لقاء مدير التعليم والمساعد ومنسوبي تعليم الكبار ضمن العملية التكاملية ، موضحاً على أن هناك تبادل للرؤى والآراء يخدم تطلعات الوزارة والميدان التربوي في ما يخص تعليم الكبار في جميع المناطق .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>