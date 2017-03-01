ملاك الإبل للمناطق : سوق إبل الرياض يعاني من إنعدام الخدمات

قام جوال وصحيفة المناطق بزيارة لسوق الإبل بمنطقة الرياض الذي تم استحداث موقعه قبل أشهر في منطقة الطوقي التي تبعد عن العاصمة الرياض قرابة 100 كيلو متراً . واشتكى عدد من المواطنين من إنعدام الكثير من الخدمات الأساسية والضرورية والتي لا يمكن الاستغناء عنها، ومن بين تلك الخدمات حاجة السوق لبناء مسجد لأداء صلاة الجمعة في ظل تواجد عدد كبير من قبل الملاك والعمال طوال أيام الأسبوع، كما أن السوق لم يتم ايصال خدمة الكهرباء ولا المياه إليه، ويفتقر إلى الخدمات البلدية وتصريف مياه الأمطار، كما يحتاج السوق إلى توفير خدمة الاتصالات، فتغطية شبكة الهواتف المحمولة ضعيفة ولا تفي بالاحتياج، ويتطلب السوق تنظيم مروري يساعد على سلامة مستخدمي الطرق ويسهل الحركة والتنقل، فمداخل السوق ومخارجه تمثل خطورة على حياة مرتادي تلك الطرق ولا تساعد على إنسياب الحركة المرورية ومنع الإزدحام.

ومن جانبهم أشاد ملاك الإبل بالتنظيمات الجديدة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والذي ستبدأ فعالياته بعد أيام بالسوق، وأكدوا على أن كل ما أعلنته اللجنة المنظمة للمهرجان أثلج صدورهم ونال رضاهم وتقديرهم.