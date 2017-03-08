 بالفيديو : محتسب يتهجم على فرقة الفلكلور الماليزي بمعرض الكتاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 14 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 مارس 2017 ميلاديا

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بالفيديو : محتسب يتهجم على فرقة الفلكلور الماليزي بمعرض الكتاب

بالفيديو : محتسب يتهجم على فرقة الفلكلور الماليزي بمعرض الكتاب
المناطق- الرياض

ردت وزارة الإعلام على المقطع المتداول حول تطاول أحد زوار معرض الرياض الدولي للكتاب على فرقة الفلكلور الشعبي لضيف الشرف ماليزيا وقالت:ماحدث في جناح ماليزيا تصرف فردي ، وتم القبض على الشخص المعتدي وجاري التحقيق من قبل الجهات الأمنية .

وكان أحد زوار المعرض قد تهجم على الفرقة مستنكرا صوت الموسيقى والرقص، وقام باسقاط الحامل الذي امام العازفين .. وسط ذهول الماليزيين، واستنكار الزوار ، وقد عبر عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من هذا الموقف، مؤكدين أن هذه التصرفات الفردية تنسب لصاحبها ولكنها ايضا  تسيئ للمملكة .. وكان بإمكانه التوجه إلى إدارة المعرض وترك ملاحظته على مالايعجبه ، بدلا من إثارة الفوضى.

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التعليقات (٣) اضف تعليق

  1. ٣
    عبيد العايبي

    الله يجزاه خيرمن راى منكم منكر فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم ييتطع فبفلبه وءلك اضعف الايمان

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  2. ٢
    سعيدالشهراني

    والله ياوزارة االاعلام وضعك مريب المعرض معرض كتاب ويش جاب الفرق والفنون اقنعينا

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  3. ١
    ابوعمر

    جزاة الله خير ولكن ليس من صلاحية هذا الشخصان يغيرة بيدة في جهة رسمية هي المسؤله عن هذا الامر

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