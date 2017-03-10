 الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على آخر المتورطين في الاعتداء على رجلي الأمن بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 14 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

محافظ الجبيل يدشن فعاليات أسبوع المرور الخليجي والمعرض المصاحب له تحذير من قنصلية نيويورك للسعوديين بسبب عاصفة ثلجية أمير منطقة حائل يرعى ملتقى شباب وشابات الأعمال 2017 فى أبريل القادم تعيين ٣٣٠معلما و معلمة على المستوى السادس “أمانة الباحة تكرم متقاعديها عقب 35 سنة من العمل” وزير الخارجية الروسي يلتقي رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية العاصم: أكثر من نصف زوار المعرض هم من فئة الشباب 60% من زوار معرض الرياض للكتاب إناث الحوثيون ونشأتهم”.. أول أطروحة علمية حول الحوثي بـ “كتاب الرياض” جوائزها الأعلى عالمياً .. لكل فائز 5 ملايين ريال سعودي قريباً .. بدء تصفيات جائزة الملك عبدالعزيز للأدب الشعبي المملكه تخطط لخفض دعم الكهرباء والمياه بنحو 53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020 سامسونج تُمهّد للإعلان عن جالاكسي إس8 بنشر إعلان تلفزيوني ترويجي في كوريا الامير خالد الفيصل يشكر رجال الأمن لجهودهم الدائمة في حفظ الأمن والأمان

الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على آخر المتورطين في الاعتداء على رجلي الأمن بجدة

الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على آخر المتورطين في الاعتداء على رجلي الأمن بجدة
المناطق _واس

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي بأنه إلحاقاً للتصريح المعلن عن القبض على المطلوب وجدي ناصر علي باصبرين ، (يمني الجنسية) لتورطه بالمشاركة في الاعتداء الذي تعرض له رجلي أمن مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 / 6 / 1438هـ، فقد تم بتوفيق الله القبض على آخر المتورطين في هذه الجريمة، وهو أكرم عبدالله موسى طاهر الملقب (بروفه) (تشادي الجنسية) والبالغ من العمر 19 سنة ، وتمت إحالة كافة المتورطين في هذه الجريمة وعددهم (7) سبعة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام . والله ولي التوفيق.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    إن الكعبة لتهدم على أشباه هؤلاء ….

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>