“حدود تبوك” يحبط تهريب 236.2 ألف قرص أمفيتامين مخدر

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأن رجال حرس الحدود بمنطقة تبوك تمكنوا بتوفيق من الله يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٦/١٠هـ من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المخدره عبر البحر وكان مجموع ماقبض عليه (٢٣٦٢٠٠) مائتان وستة وثلاثون ألف ومائتا قرص أمفيتامين.

وتم إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية..وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود ، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفه التي تستهدف النيل من أبناءه بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليب المهربين .