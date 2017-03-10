 “حدود تبوك” يحبط تهريب 236.2 ألف قرص أمفيتامين مخدر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 14 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 مارس 2017 ميلاديا

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“حدود تبوك” يحبط تهريب 236.2 ألف قرص أمفيتامين مخدر

“حدود تبوك” يحبط تهريب 236.2 ألف قرص أمفيتامين مخدر
المناطق - تبوك :

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن  ساهر بن محمد الحربي بأن رجال حرس الحدود بمنطقة تبوك تمكنوا بتوفيق من الله يوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٦/١٠هـ من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المخدره عبر البحر وكان مجموع ماقبض عليه (٢٣٦٢٠٠) مائتان وستة وثلاثون ألف ومائتا قرص أمفيتامين.

وتم إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية..وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود ، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفه التي تستهدف النيل من أبناءه بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليب المهربين .

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    الثالبي 1

    ليش مقبوضات الاأنفيتامين اكثر من المخدرات الاخرى . الله يحمي بلادنا من كل شر

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