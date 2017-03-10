 شاب يغامر بحياته وينزل من “عقبة الباحه” متزلجاً على “الرولر سكوترز” ومطالبات بإخضاعه للعقاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 14 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 مارس 2017 ميلاديا

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شاب يغامر بحياته وينزل من “عقبة الباحه” متزلجاً على “الرولر سكوترز” ومطالبات بإخضاعه للعقاب

المناطق - عسير - خاص
قام شاب في العقد الثاني من عمره بمغامرة خطيرة عندما قام بنزول عقبة المخواة غرب منطقة الباحة التي تربط منطقة الباحة بمحافظات تهامه وهو يمارس رياضة التزلج على الحذاء المعروفة بـ “Roller skates” بينما كان بعض أصحابه يقومون بتصويره من سيارتهم التي يتجاوزها تارة وتتجاوزه تارة أخرى.
عدد كبير من المتابعين على قناة اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي وصفوا تصرف الشاب وأصدقاؤه بالتهور واللامبالة بحياة هذا الشاب؛ وخاصة من يعرف خطورة هذه العقبة وازدحامها الشديد؛ وطالبوا بإخضاعهم للعقوبات المناسبة لردعهم وألا يكونوا قدوة لغيرهم من الشباب المتهور.

التعليقات (٢) اضف تعليق

  1. ٢
    عبدالله

    المقطع قديم له ست سنوات … شغل تهاويل …

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  2. ١
    الثالبي1

    انا ارى ان اخضاعه للعقوبه خطاء ليش يريطون حبس الابناء في المنازل .يحذر من عدم التكرار في ذالك ويوضع للشباب مكان لتزلج يفرغون طاقتهم فيه هذا مانراه

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