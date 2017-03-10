شاب يغامر بحياته وينزل من “عقبة الباحه” متزلجاً على “الرولر سكوترز” ومطالبات بإخضاعه للعقاب

قام شاب في العقد الثاني من عمره بمغامرة خطيرة عندما قام بنزول عقبة المخواة غرب منطقة الباحة التي تربط منطقة الباحة بمحافظات تهامه وهو يمارس رياضة التزلج على الحذاء المعروفة بـ “Roller skates” بينما كان بعض أصحابه يقومون بتصويره من سيارتهم التي يتجاوزها تارة وتتجاوزه تارة أخرى.

عدد كبير من المتابعين على قناة اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي وصفوا تصرف الشاب وأصدقاؤه بالتهور واللامبالة بحياة هذا الشاب؛ وخاصة من يعرف خطورة هذه العقبة وازدحامها الشديد؛ وطالبوا بإخضاعهم للعقوبات المناسبة لردعهم وألا يكونوا قدوة لغيرهم من الشباب المتهور.