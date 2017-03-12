 تفاصيل وفاة مدير مرور ضرما وزوجته في حادث مروع .. بنفس الطريق الذي توفت به أسرة” العودة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 14 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 مارس 2017 ميلاديا

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تفاصيل وفاة مدير مرور ضرما وزوجته في حادث مروع .. بنفس الطريق الذي توفت به أسرة” العودة”

تفاصيل وفاة مدير مرور ضرما وزوجته في حادث مروع .. بنفس الطريق الذي توفت به أسرة” العودة”
المناطق- الرياض

توفى مدير مرور محافظة “ضرما” المقدم عبدالرحمن عبد العزيز العريفي وزوجته وابنته (سنتان) وخادمتهم، وذلك نتيجة لحادث مروع على طريق “الرياض – جريملاء” قرب مركز صلبوخ، كما أصيبت ابنتاه (8 و6 سنوات).

وفي التفاصيل، اصطدمت سيارتهم بإحدى الشاحنات، مساء أمس السبت، ودخلت السيارة تحت الشاحنة، وهو ما أدى إلى وفاة الأربعة، ونقل المتوفين والمصاببين إلى مستشفى “حريملاء” العام، وتظهر الصور تضرر السيارة بشكل كامل.

ووفقًا لمصادر، فإنه لم يتم تحديد المسؤول عن الحادث حتى الآن، غير أن جهات التحقيق تواصل تحقيقها لكشف التفاصيل، خصوصًا وأن الطريق الذي وقع به الحادثة هو نفسه الذي وقع به حادثة عائلة الشيخ سلمان العودة، والتي تعرضت لحادث مماثل نتج عنه وفاة زوجة الشيخ ونجله.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    اللهم أغفر لهم وأرحمهم .. وجميع أموات المسلمين .

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