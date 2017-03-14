فيديو لن تحتمله .. شخص يقدم قطة لكلاب شرسة لتعذيبها حتى الموت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادما لعملية تعذيب بشعة لقطة قام صاحبها بتقديمها لكلبين شرسين لتعذيبها حتى الموت.

ويظهر الفيديو قيام هذا الشخص بحبس القطة داخل قفص حديدي محكم انتقاما منها لاصطيادها حمامة من مزرعته لتسد جوعها بعد أن ألقيت في منطقة نائية بعيدا عن الأحياء السكنية .

ونشرت صحيفة “البيان” الإماراتية الواقعة وتفاعل نشطاء الرفق بالحيوان في الإمارات مع الفيديو البشع الذين عبروا عن استيائهم من خلال هاشتاغ #لا_للعنف_ضد_الحيوان.

كما أظهر الفيديو البشع الذي قد لا يتمكن العديد منا من استيعاب تفاصيله خاصة حينما كانت الكلاب تنهش وتقطع لحم القطة وتسمع ضحكات صاحب الفيديو في ذات الوقت وهو يقول “أكلو القط” في نبرة تحمل انتصاره على القطة الضعيفة.

وعبرت الدكتورة منال المنصوري عضو جمعية الإمارات للرفق بالحيوان والناشطة في مجال حماية الحيوان بالدولة عن استيائها من مضمون الفيديو المروع ووصفت صاحبه بعدم الإنسانية .

وقالت: إننا نناشد شرطة الإمارات بالتعرف على صاحب الفيديو وإلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتفعيل قانون الرفق بالحيوان الذي قد تصل عقوبته في بعض الأحيان الى الحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف درهم .

وأكدت المنصوري أنه كما ظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر قبل يومين فإن هنالك كلابا في المزرعة من النوع المحظور اقتناؤها لشراستها وعبرت عن استغرابها في كيفية قيام بعض الأشخاص باقتناء هذا النوع من الحيوانات.

وأوضحت أن الفيديو يظهر أن الكلاب تم ربطها وتجويعها وتدريبها على السلوك الهجومي وإفلات الكلاب على القط لينهشوه حيا إضافة الى أن تصوير الجريمة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاخر بالجرم وترويع الناس .