شاهد.. قارئ ماليزي يعبر الحدود ويتربع في مواقع التواصل السعودية.. سيدهشك بصوته

القارئ محمد يوسف، ابن ولاية كلنتان الماليزية الواقعة شمال شرقي العاصمة كولالمبور ، رغم المسافة الشاسعة بين منطقته والعالم العربي عموما و السعودية خصوصا، إلا أن قراءته راجت في عالم لا يعرف الحدود، حيث تكفي جولة بحثية في مواقع التواصل الاجتماعي عن “القارئ الماليزي محمد يوسف” حتى تظهر لك عشرات الفيديوهات والسمعيات.

بدأت رحلة محمد يوسف مع القرآن وهو في السادسة من عمره، بعد أن لمس والده فيه نجابة في الحفظ، وحسناً في الصوت، حيث قام بتسليمه لمعلم المسجد الذي أحفظه قصار السور بأحكام التجويد والتلاوة، حييث إنه عندما دخل المدرسة تعلم التجويد.

ويقول محمد إن الفضل يعود لوالده الذي اكتشفه موهبته مبكرا، وأيضا الى أساتذته المدرسة، حيث كانوا يحثونه على بذل المزيد من الاجتهاد، وكانوا يقدمونه في الاحتفالات المدرسية، للقراءة أمام مسؤولي التعليم، مما زاد ثقة محمد في نفسه، وشجّعه على تطوير مهاراته، مشيرا أنه كان شغوفا بالاستماع إلى عملاقة القراء في العالم الإسلامي أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل ، والشيخ الشحات محمد أنور، والشيخ الطبيب أحمد نعينع، و الشيخ ياسر الشرقاوي