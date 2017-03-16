لجنة الانضباط توقف لاعب مصدة وتغرم الفريق وتعتبره خاسراً من الباحة

أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب فريق نادي مصدة جاسر فهد الرويس مباراتان رسميتان بخلاف الإيقاف التلقائي من الطرد وغرمت الفريق بمبلغ 25 ألف ريال واعتبرته خاسراً من الباحة 0 ـ 3 على خلفية الأحداث التي صاحب لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب نادي الدرع يوم 4 / 6 / 1438هـ ضمن تصفيات بطولة المملكة للناشئين لكرة القدم.

وأوضحت اللجنة أن قرارها بإيقاف اللاعب في جميع الدرجات التي يحق له اللعب فيها وهو قرار غير قابل للاستئناف , فيما أشارت إلى أن قرار معاقبة نادي مصدة بالغرامة والخسارة قابل للاستئناف.

وأبانت أن قراراتها جاءت نتيجة لقيام جماهير نادي مصدة في الدقيقة (20) عشرين من الشوط الثاني للمباراة برمي القوارير والعلب الفارغة على أرضية الملعب، وكذلك في الدقيقة (40) من الشوط الثاني برمي القوارير والحصى والنزول إلى أرض الملعب والاعتداء بالضرب على لاعبي فريق النادي المنافس، الأمر الذي نتج عنه إغماء لاعبين منهم، وبسبب تلك الأحداث قام حكم المباراة بإنهائها قبل انتهاء وقتها الأصلي وذلك في الدقيقة (40) أربعين من الشوط الثاني حفاظاً على سلامة اللاعبين وطاقم التحكيم.

ووفقاً لتقريري حكم ومراقب المباراة والتقرير الإلحاقي لحكم المباراة, وبناء عليه قررت معاقبة الفريق , فيما عاقبت اللاعب جاسر فهد الرويس لضربه عند الدقيقة (40) من الشوط الثاني من المباراة حارس مرمى فريق نادي الباحة، الأمر الذي أدى إلى طرده من قبل الحكم، وفقاً لتقريري حكم ومراقب المباراة والتقرير الإلحاقي لحكم المباراة.