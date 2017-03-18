 شاهد.. ركبت مع “لص” في مكة وهي لا تعلم .. ونجت من الدهس بأعجوبة ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 22 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 مارس 2017 ميلاديا

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شاهد.. ركبت مع “لص” في مكة وهي لا تعلم .. ونجت من الدهس بأعجوبة !

المناطق - الرياض

نجت سيدة من الموت بعد أن تعرضت للسرقة على يد سائق إحدى المركبات الخاصة، الذي جرها لمسافة على الأرض بعد أن تشبثت بباب السيارة، أثناء قيامه بالهرب بحاجياتها.

وأظهر مقطع فيديو تم رصده بإحدى كاميرات المراقبة الحادثة، فيما أكدت السيدة أن الواقعة حدثت أثناء تسوقها بأحد المحال التجارية في العتيبية، حيث انتظرت سيارة أجرة لتقلها، ووقف لها مواطن بسيارته الخاصة.

وقالت إنه طلب منها الركوب ووعدها بأنها لن ترى منه إلا كل خير، ووضعت حاجياتها في الكرسي الخلفي وطلبت منه إيصالها لأحد المستودعات للبيع في الكعكية، وقبيل الوصول تحجج بأنه لا يستطيع إكمال الطريق لتأخره فطلبت منه إنزالها.

وتابعت: “بعد أن هممت بالنزول حاولت أخذ أغراضي، لكنه انطلق مسرعا بالمركبة وبعد تشبثي بالسيارة لمحاولة فتح الباب جرني على الأسفلت، وسقطت بالقرب من عجلات المركبة وتسبب السقوط في جروح وإصابات، وفقدت مبلغ 5 آلاف ريال، وجوالين كانا في حقيبتي الشخصية، وأغراضي التي اشتريتها بقرابة 700 ريال”.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    اللهم لا ترده إلى أهله سالما .. ولا غانما .. ولا صحيحا .. ولا بصيرا .

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