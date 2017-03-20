 سوري يُصاب بفاجعة مقتل أولاده السبعة إثر قصف روسي في إدلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 22 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 21 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وظائف شاغرة للجنسين في جامعة جازان مصرع 6 شبان غرقا بعد سقوط سيارتهم في الخليج.. و”حرس الحدود” يكشف التفاصيل وصفة صحية “مذهلة”.. تزيل السموم وتحافظ على استقرار الجسم وتوازن وظائفه رحاله على دراجه هوائيه يوصل رساله من الرياض لابطال الحد الجنوبي لجنة التنميه الاجتماعيه بوادي الدواسر تختتم برنامج الاسر المنتجه (اسرتي تنتج ) وزير الخارجية الأمريكي: سياسة الصبر تجاه كوريا الشمالية “انتهت” ألمانيا تنوي استعمال التعرف على الصوت لتحديد اللاجئين أمريكا تتهم مجلس حقوق الإنسان الأممي بالتحيز ضد إسرائيل «السياحة» تستعد لإجازة منتصف الفصل الدراسي بجولات رقابية على فنادق حائل مضاربة جماعية بالأسلحة البيضاء والنارية أمام مستشفى الملك خالد بحائل الطيران المدني : منع الحاسب الآلي والأجهزة اللوحية داخل مقصورة الطائرة المغادرة لأمريكا ولي العهد يستقبل المدعي العام بجمهورية باكستان الإسلامية

سوري يُصاب بفاجعة مقتل أولاده السبعة إثر قصف روسي في إدلب

سوري يُصاب بفاجعة مقتل أولاده السبعة إثر قصف روسي في إدلب
المناطق -وكالات

مع مرور ست سنوات على الأزمة السورية، مازال النفق مظلما، ومازال شلال الدم مستمرا، فيما تنشغل الدول الكبرى بحل سياسي غامض، يبدده القتل اليومي بطائرات الأسد والطيران الروسي.

وربما صدفة أن تحل الذكرى السادسة للثورة السورية، فيما أصيب طبيب سوري بفاجعة موت أولاده السبعة، الذين دفنهم بيده بعد أن قضوا بطائرات روسية على مدينة إدلب.

الطبيب محمود السائح، أب لسبعة أطفال من مدينة إدلب، كان على موعد مع القهر بفقدان أولاده في مجزرة إدلب الشهيرة أمس الأول. وتناقل ناشطون وعدّة مواقع إعلامية، صورة تجمع أطفال الطبيب السبعة، الذين قضوا نياما، وانتقلوا إلى السماء، وسط دمار عمّ المكان.

الأطفال السبعة هم: حمزة، بيبرس، ريماس، وئام، أسيل، لين، رند، راحوا ضحية الوحشية التي باتت صفة ملاصقة للنظام، إذ يوغل بالدعم السوري على مدار السنوات الست.

وهرب الطبيب السائح من مدينته الباب التي اجتاحها تنظيم داعش الإرهابي، ليجد أطفاله حتفهم بطائرات الموت. تلك قصة ليست هي الأولى من نوعها مع نظام الأسد، فكل بيت سوري يحتفظ بقصة أكثر إيلاما، في البر والبحر، ومازال الحلم يراود كل السوريين.. ويسيطر عليهم سؤال واحد: متى يتوقف هذا الجحيم؟.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    سوف نجتمع عند رب العزة والجلال .. وسوف نرى حساب الله سبحانه وتعالى للساكتين عن مساعدة إخوانهم المسلمين ونصرتهم بدلا من اهتمامهم بالفن والرياضة والحفلات الماجنة والترفيه والاحتفالات السنوية والشهرية …..

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>