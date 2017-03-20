تسليم منتجات سكنية جديدة في هذه المدن الثلاث

تعتزم وزارة الإسكان، تسليم منتجات سكنية جديدة للمستفيدين عن طريق البيع على الخارطة، بكل من الرياض، وجدة، والدمام، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، الأمير سعود بن طلال، إنه سيتم تسليم هذه المنتجات خلال عامين من الآن.

وبين أن لديهم برنامجاً بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وعدد من الجهات الحكومية للاستفادة من الأراضي التي تملكها لصالح تسليم أكبر عدد من الوحدات للمستفيدين، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط”.

ونفى الأمير سعود وجود اتجاه لإجراء تعديلات جديدة على لائحة تنظيم الدعم السكني في الوقت الراهن، مبيناً أن الوزارة مستمرة في سياسة إعطاء المواطن الحق في اختيار السكن الملائم له، وسيتواصل ذلك في جميع الدفعات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأضاف أن الوزارة منحت عدداً من المستفيدين بعض المنتجات الإسكانية في المدن الرئيسية، إلاّ أنها في الوقت الراهن باتت تأخذ دور المنظم والمراقب، وأوكلت مهام الوحدات الإسكانية وتسليمها لبرنامج الشراكات مع القطاع.