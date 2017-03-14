تحريات القصيم تطيح بعصابة ” أبراج الإتصالات “

تمكنت إدارة التحرريات والبحث الجنائي من كشف عصابةٍ آسيوية امتهن أفرادها سرقة بطارياتٍ تابعة لإحدى الشركات المنفذة لخدمات الإتصالات بالمنطقة ..

ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني فقد تم رصد أربعة متهمين آسيويين متورطين بتلك السرقات والقبض عليهم في كمائن محكمة وبحوزتهم مجموعة من تلك البطاريات الخاصة بأبراج إحدى الشركات المنفذة لخدمات الإتصالات ..

موضحاً بأن المتهميّن أقروا عند سماع أقوالهم بإرتكابهم لتلك السرقات في عددٍ من المواقع بمحافظة عنيزة وبلدتي مدرج وعطي ، وأنهم قاموا بالدلالة على مواقعها وذلك بعد أن استغلوا عملهم في إحدى الشركات المتعاقدة لصيانة أبراج الإتصالات بالمنطقة لتنفيذ مخططاتهم ..

ليجري إيداعهم التوقيف وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الإختصاص ..

فيما تمكن المختصون بشركة الإتصالات السعودية من التعرف على المضبوطات التي عثر عليها مخبأةً داخل إحدى المخازن استعداداً لبيعها وقبض ثمنها ..