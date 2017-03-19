 قنصلية المملكة في هيوستن تصدر بيانًا حول وفاة طالبين سعوديين في مدينة روكفورد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 مارس 2017 ميلاديا

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قنصلية المملكة في هيوستن تصدر بيانًا حول وفاة طالبين سعوديين في مدينة روكفورد

قنصلية المملكة في هيوستن تصدر بيانًا حول وفاة طالبين سعوديين في مدينة روكفورد
المناطق - واس

أصدرت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في هيوستن بيانًا صحفيًا الليلة الماضية أشارت فيه إلى ما تناقلته الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن وفاة الطالبين المبتعثين أمجد علي حسن بلخير و محمد سمير حسن مفتي، – رحمهما الله – في مدينة روكفورد بولاية إلينوي.
وأوضح البيان أن القنصلية العامة للمملكة في هيوستن تلقت يوم الأحد 20 / 6 / 1438هـ الموافق 19 / 3 / 2017م، اتصالاً من رئيس النادي الطلابي في جامعة روكفورد يفيد بوفاة الطالبين المبتعثين في الجامعة، وعلى الفور قامت القنصلية يوم الاثنين 21 / 6 / 1438هـ الموافق 20 / 3 / 2017م، بتكليف رئيس قسم الشؤون القانونية بالقنصلية بالسفر إلى مدينة روكفورد بولاية إلينوي للتواصل مع السلطات الأمنية المختصة بالمدينة للوقوف على ملابسات والظروف المحيطة بوفاة الطالبين.
وقال البيان: إنه حسب المعلومات الأولية الواردة من الشرطة فإنه لا توجد أي شبهة جنائية في وفاة الطالبين وأن الموضوع قيد التحقيقات ، مشيرا إلى أن القنصلية تواصلت مع أسر المتوفين – رحمهما الله – ، وتواصلت مع السلطات المختصة للتأكد من سرعة إنهاء إجراءات تسلم المتوفين ونقلهما لذويهما بالمملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن. كما أنها ستستمر بمتابعة هذا الموضوع بالتنسيق مع الملحقية الثقافية في واشنطن ومع الجهات الحكومية المختصة بالمدينة.
وبين البيان أن القنصلية العامة للمملكة في هيوستن قدمت أحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرتي الطالبين أمجد علي حسن بلخير ومحمد سمير حسن مفتي سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته ، ” إنا لله وإنا إليه راجعون”.
من جانبها، قدمت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية أحر التعازي إلى ذوي الفقيدين المبتعثين أمجد علي حسن بلخير، ومحمد سمير حسن مفتي رحمهما الله.
وأشار بيان صحفي صدر عن الملحقية مساء أمس الاثنين إلى أن الملحق الثقافي في واشنطن الدكتور محمد العيسى قد نقل باسمه واسم معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي، وجميع منسوبي الملحقية الثقافية والمبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية، أحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرتي الطالبين أمجد علي حسن بلخير، ومحمد سمير حسن مفتي ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جناته، ” إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وقدّم العيسى شكره إلى النادي السعودي في جامعة روكفورد بولاية إلينوي على سرعة إبلاغهم القنصلية والملحقية بالحادثة، وجهودهم وتعاونهم مع السلطات المحلية في المدينة، مثمنًا الدور الذي قاموا به ، مؤكدا أن الملحقية الثقافية متواصلة مع قنصلية المملكة في هيوستن لاستكمال الإجراءات اللازمة بالحادثة، ولافتا إلى أنه لا شبهة جنائية في الوفاة حسب المعلومات الواردة إلى القنصلية، وهي قيد التحقيقات.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    ابو خالد

    طيب وش اسباب الوفاه الله يرحمهم

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