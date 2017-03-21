 تعرف على الطفل صاحب الفيديو الشهير الذي أبهر الجميع بعذابة صوته في الأذان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 مارس 2017 ميلاديا

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تعرف على الطفل صاحب الفيديو الشهير الذي أبهر الجميع بعذابة صوته في الأذان

تعرف على الطفل صاحب الفيديو الشهير الذي أبهر الجميع بعذابة صوته في الأذان
المناطق - الرياض

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صوت طفل وهو يؤذن في مسجد الحارة، لكن كثيرين لم يعلموا أن هذا الطفل هو نفسه فيصل الشعوان الذي تبرع له جندي في وزارة الدفاع قبل فترة بكليته .

وتناقلت حسابات شهيرة في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الطفل في الوقت الذي يعيش فيه فترة نقاهة بعد عملية التبرع بالكلى الناجحة.

يقول فيصل متحدثاً عن معاناته “كنت أخطط لأن أحفظ القرآن كاملاً لكن الفشل الكلوي ومحاولات زراعة الكلى أخرت مشروعي في الحفظ على الرغم من أنني على بعد سور ليست بالكثيرة على ختمه، لكني سأعود لحفظ القرآن كاملاً”.
وأضاف: “أطمح بأن أكون مؤذناً للمسجد الحرام، وسأصل لهدفي يوماً”.

ويقضي فيصل منذ أشهر فترة نقاهة فرضها عليه الأطباء بعد عملية التبرع الناجحة، وينتظر أن يعود لمقعده في المدرسة والتحفيظ.

التعليقات (١) اضف تعليق

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    ابو خالد

    الله يعطيه العافيه ويحقق كل مايتمناه ماشاء الله عليه

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