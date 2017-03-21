 الثوار في قلب دمشق .. سيطرة نارية وانهيارات للنظام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 مارس 2017 ميلاديا

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الثوار في قلب دمشق .. سيطرة نارية وانهيارات للنظام

الثوار في قلب دمشق .. سيطرة نارية وانهيارات للنظام
المناطق - وكالات

تقدمت المعارضة السورية اليوم باتجاه وسط العاصمة دمشق، حيث سيطر فيلق الرحمن نارياً وبشكل كامل على كراج العباسيين شرق العاصمة دمشق وباشر باقتحامه.

وسيطرت فصائل المعارضة كذلك على كامل المنطقة الصناعية ومعامل الغزل والنسيج وكذلك على تقاطع جوبر المؤدي إلى وسط دمشق.

من جانبه، أفاد المرصد أن “المعارك العنيفة تجددت فجر اليوم في محاور المعامل وكراش والكهرباء ومحيط السيرونكس في حي جوبر. وتترافق الاشتباكات مع تنفيذ طائرات حربية غارات على محاور القتال، إضافة للقصف الصاروخي المتبادل والعنيف بين الطرفين”.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة “فرانس برس”، إنه “سمع دوي انفجار عنيف يرجح أنه ناجم عن هجوم بسيارة مفخخة على موقع لقوات النظام بين حي جوبر والقابون”.

من جهته، كشف وائل علوان المتحدث باسم فيلق الرحمن، وهو الفصيل الرئيسي الذي شن الهجوم على دمشق، أن مقاتلي المعارضة شنوا هجوما جديدا على المشارف الشمالية الشرقية لدمشق اليوم الثلاثاء، واستعادوا مواقع كانوا قد فقدوها أمام قوات الأسد في مطلع الأسبوع.

وقال علوان لوكالة “رويترز”: “الساعة 5 صباحا بدأنا المرحلة الثانية واستعدنا كل النقاط التي انسحبنا أمس منها”، مضيفاً أن المقاتلين يجتازون الآن تقاطعا بريا رئيسيا يؤدي إلى قلب المدينة.

التعليقات (١) اضف تعليق

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    ابو خالد

    الله ينصرهم على الشبيحه الكلاب واولهم بشار الكلب الله لا يوفقه هذا المجرم الخاين حسبي الله عليه

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