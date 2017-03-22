 مغامرة الغبار تكبد الانقلابيين 40 قتيلا بينهم قيادي إيراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 مارس 2017 ميلاديا

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مغامرة الغبار تكبد الانقلابيين 40 قتيلا بينهم قيادي إيراني

مغامرة الغبار تكبد الانقلابيين 40 قتيلا بينهم قيادي إيراني
المناطق - وكالات

سحقت القوات المسلحة السعودية صباح أمس، تجمعات للمتمردين الحوثيين وحليفهم المخلوع علي صالح، قبالة مركز علب الحدودي ومركز الربوعة.

مصادر مطلعة أكدت أن الهجوم المفاجئ والمضاد، الذي شاركت فيه قوات من قطاع حرس الحدود بظهران الجنوب ومقاتلات التحالف العربي من نوع f15، نجم عنه مصرع 40 متمردا وقياديا بارزا من الحرس الثوري الإيراني، وتدمير 3 منصات لإطلاق صواريخ الكاتيوشا في منطقة محديدة، و5 مصفحات بالقرب من الجبال السود، و4 مخازن للأسلحة قبالة مركز الحجفا السعودي.

ودفع المتمردون ثمنا باهظا لمغامرتهم غير المحسوبة العواقب بالهجوم على الحدود السعودية قبالة ظهران الجنوب صباح أمس، بدفعهم مئات المقاتلين، مستغلين سوء الأحوال الجوية، وكثافة الغبار الذي غطى المناطق الحدودية، وانعدمت معه الرؤية الأفقية، مما أوهم المتمردين وقادتهم من الحرس الثوري الإيراني بسهولة تحقيق مآربهم، من الاقتراب من الحدود السعودية، والهجوم على الرقابات والقضاء على المرابطين من أفراد القوات السعودية.

وجاءهم الرد سريعا ومباغتا وقويا، بدأته المدفعية السعودية باستهداف مواقعهم شمال مديرية باقم في منطقة محديدة، وتزامن ذلك مع غارات مركزة لطائرات التحالف من نوع f15، على تجمعات المتمردين في عدة نقاط قبالة مراكز علب والربوعة والحصن واسعر والمسيال، وعاكفة، وتدمير 3 منصات صواريخ كاتيوشا كانت موجهة إلى مدينة ظهران الجنوب.

وعلى الأرض تمكن أفراد من قوات الجيش العربي السعودي، وبدعم من قوات حرس الحدود، من تدمير 5 مصفحات عسكرية، وتفجير 4 مستودعات للأسلحة المتوسطة والخفيفة في الجبال السود.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    نصركم الله يا أبطال .. وسدد خطاكم .. ودحر عدوكم .. وشتت شملهم .. وهزمهم شر هزيمة

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