(فيديو) عبدالله بن مساعد: وضع “الاتحاد” مفتوح لكل الاحتمالات.. الصورة قاتمة وسيئة

أكد الأمير عبدالله بن مساعد رئيس هيئة الرياضة أن إدارة نادي الاتحاد عرضت حلولاً للأزمة الحالية خلال اجتماعه معها، لو تم تنفيذها سيخرج النادي منها، فالوضع في “الاتحاد” مفتوح لكل الاحتمالات، والتي تصل إلى حد ‏الهبوط أو الإفلاس.

وشدد رئيس الهيئة على وقوفه مع جميع الأندية السعودية، وأنه لا يمكن محاسبة إدارة على سوء إدارتها، لكن في حالة وجود شبهة فساد لأي إدارة سابقة، فعلى الإدارة الحالية أن ترفع شكوى ضدها، والجمعيات العمومية والجماهير وهيئة الرياضة مسؤولون عن عدم محاسبة الإدارة السابقة.

وأوضح أنه لم يتم التعامل مع ديون نادي الاتحاد بجدية كبيرة من فترة طويلة، وأن الاجتماع ناقش كيفية خروج نادي الاتحاد من هذا المأزق خلال عامين أو ثلاثة، وكيفية جعل الإيرادات أكبر من المصروفات، وأكد أن الجميع متفائل على الرغم من الصورة القاتمة السيئة.

وحول احتمالية صدور عقوبات ربما تصل إلى الهبوط في ظل القضايا التي تواجهها الأندية ومديونياتها، أشار إلى أن هناك أندية سعودية معرضة للعقوبات بالفعل، وأن هناك حلولا لا يمكن الإفصاح عنها الآن، فالأهم تطبيقها بشكل كامل لتجاوز الأزمة، وإلا فإن مسألة إعلان الإفلاس للأندية تصبح مسألة وقت.