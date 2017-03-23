 (فيديو) عبدالله بن مساعد: وضع “الاتحاد” مفتوح لكل الاحتمالات.. الصورة قاتمة وسيئة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 24 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمانة الشرقية تُطفئ ١٠ ألاف فانوس في ساعة الأرض “القصبي” يظهر برفقة “الحربي” على الحد الجنوبي.. ورسالة خاصة للمرابطين بعد تنديده بتدخل إيران في المنطقة هل تقف إيران وراء الهجوم على البرلمان البريطاني؟ أمين منطقة تبوك يوجه بإنشاء نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك خالد لزوار المهرجان.. تعلّم الركوب والعدو والتحكم في قيادة الإبل ضمن قافلة الدهناء ختام برنامج تدريب القيادات الصحية.. مستشفى الخميس يشارك باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية معرض “سنام” بمهرجان الملك عبدالعزيز يقدم رحلة تفاعلية عن الإبل وحضارتها الشورى يصوت الأسبوع المقبل على المطالبة بمعاملة خريجات المجتمع والتربية بمتخرجات الكليات المتوسطة اليوم الخميس.. إطلاق أهم فعاليات المهرجان والبدء باستقبال الزوار بالصياهد الجنوبية “واشنطن بوست” تعلّق على “معركة دمشق”: بشار لن يستطيع هزيمة المعارضة المملكة تشارك في فعاليات الدورة الـ 33 لمعرض تونس الدولي للكتاب الذي ينطلق غداً تعليم عسير يحتفي باليوم العالمي لمتلازمة داون

(فيديو) عبدالله بن مساعد: وضع “الاتحاد” مفتوح لكل الاحتمالات.. الصورة قاتمة وسيئة

المناطق - الرياض

أكد الأمير عبدالله بن مساعد رئيس هيئة الرياضة أن إدارة نادي الاتحاد عرضت حلولاً للأزمة الحالية خلال اجتماعه معها، لو تم تنفيذها سيخرج النادي منها، فالوضع في “الاتحاد” مفتوح لكل الاحتمالات، والتي تصل إلى حد ‏الهبوط أو الإفلاس.

وشدد رئيس الهيئة على وقوفه مع جميع الأندية السعودية، وأنه لا يمكن محاسبة إدارة على سوء إدارتها، لكن في حالة وجود شبهة فساد لأي إدارة سابقة، فعلى الإدارة الحالية أن ترفع شكوى ضدها، والجمعيات العمومية والجماهير وهيئة الرياضة مسؤولون عن عدم محاسبة الإدارة السابقة.

وأوضح أنه لم يتم التعامل مع ديون نادي الاتحاد بجدية كبيرة من فترة طويلة، وأن الاجتماع ناقش كيفية خروج نادي الاتحاد من هذا المأزق خلال عامين أو ثلاثة، وكيفية جعل الإيرادات أكبر من المصروفات، وأكد أن الجميع متفائل على الرغم من الصورة القاتمة السيئة.

وحول احتمالية صدور عقوبات ربما تصل إلى الهبوط في ظل القضايا التي تواجهها الأندية ومديونياتها، أشار إلى أن هناك أندية سعودية معرضة للعقوبات بالفعل، وأن هناك حلولا لا يمكن الإفصاح عنها الآن، فالأهم تطبيقها بشكل كامل لتجاوز الأزمة، وإلا فإن مسألة إعلان الإفلاس للأندية تصبح مسألة وقت.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    … الحمد الله رب العالمين .. لا يموت المسلمون بدون رياضة وأندية .. ولا ينقص من حسناتهم شيئا ولا يؤثمون بتركها .

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>