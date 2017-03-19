أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة تشمل (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتبوك), وكذلك على مناطق نجران، ومرتفعات جازان, عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحرمتوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحرمتوسط الموج إلى مائج.