 المرور: لا توجد إصابات في حادثة مجرم شاحنة يدهس عائلة وتم حجز الشاحنة و التعرف على قائدها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 مارس 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مجلس الشباب العربي يؤكد أهمية “قمة الأردن” معالي الرئيس العام يكلف عدداً من المستشارين في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تكريم “31” حارسا مميزاً وتدريب 42 قائدا تربويا على عمليات الجودة الشاملة بتعليم عسير أمير منطقة مكة يكرم عدداً من رجال الأمن نظير إنجازاتهم في قضايا أمنية مختلفة “الشمراني” يرعى حفل الموهوبين ويطالب بعقد شراكات علمية الأمير سعود بن نايف : على مسؤولي الجسر الاهتمام بجوانب الأمن والسلامة وتسهيل حركة المسافرين “الجوازات” للمخالفين: غدا بداية مُهلة المغادرة .. ولا استثناءات الكلية التقنية بنجران تطلق حملة بعنوان ” اعرف حقوقك على مستوى المتدربين “ إنقاذ جمل سقط بغرفة صرف صحي بمحافظة ضمد المملكة لـ”الأمم المتحدة”: استتباب الأمن لا يأتي عن طريق أسلحة الدمار الشامل اليوسي : فكرة مشروع “الجراكل”مستمرة .. والإزالة جزء من مراحل العمل تعتبر الاولى من نوعها على مستوى المنطقة …مدني الباحة ينفذ اكبر فرضيه مشتركه مع جهات عده

المرور: لا توجد إصابات في حادثة مجرم شاحنة يدهس عائلة وتم حجز الشاحنة و التعرف على قائدها

المناطق- متابعات

أكدت الإدارة العامة للمرور، أنها قامت بحجز الشاحنة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقوم بدفع سيارة لمسافة طويلة بالعاصمة الرياض، وأكدت أنه يجري العمل إحضار سائقها الأجنبي “الهارب”، وذكر المرور السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر مساء اليوم السبت: “لا توجد إصابات ولله الحمد، وتم حجز الشاحنة و التعرف على قائدها الهارب حيث اتضح أنه أجنبي الجنسية، وجاري العمل على إحضاره”.

وشددت الإدارة العامة للمرور، على أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة بحزم ضد أي مخالف وخاصة بالمخالفات التي تهدد السلامة العامة.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    ابو خالد الشهراني

    تكفون فيه الله لايوفقه وين بيروح حسبي الله ونعم الوكيل فيه تكفون السيف الاملح خله يعرف ان الله حق هذا متعمد انه يموتهم عيني عينك ولا هامه احد هذا الواطي السيف هو علاجه تكفون

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>