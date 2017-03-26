 صفعة قوية.. لبناني صاحب أكبر “إمبراطورية مالية” لتمويل حزب الله في “مصيدة ترمب” ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 مارس 2017 ميلاديا

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صفعة قوية.. لبناني صاحب أكبر “إمبراطورية مالية” لتمويل حزب الله في “مصيدة ترمب” !

صفعة قوية.. لبناني صاحب أكبر “إمبراطورية مالية” لتمويل حزب الله في “مصيدة ترمب” !
المناطق - وكالات

وجّهت محكمة أميركية اتهام إلى اللبناني قاسم تاج الدين في المغرب، لكونه مساهما ماليا مهما لحزب الله، بسبب محاولته التهرب من عقوبات تستهدفه.

وكان تاج الدين قادماً من كوناكري، عاصمة غينيا، في طريقه إلى بيروت، فتم توقيفه في 12 مارس  في مطار الدار البيضاء، بناء على أمر صادر من مكتب الشرطة الدولية في واشنطن، لاتهامه بارتكاب عمليات احتيال و غسل أموال إلى جانب تمويل أنشطة إرهابية.

ووجهت إليه محكمة اتحادية في واشنطن الاتهام بعد نحو ثماني سنوات من إدراجه على اللائحة  السوداء الأميركية “للإرهابيين”، بسبب جمعه عشرات الملايين من الدولارات لصالح حزب الله.

وتقول السلطات الأميركية إن تاج الدين يدير إمبراطورية عالمية بمليارات الدولارات تتاجر في السلع بالشرق الأوسط وإفريقيا.

من جانبها، أوضحت وزارة العدل أن اعتقال تاج الدين جاء بعد تحقيق مستمر منذ عامين بقيادة وكالة مكافحة المخدرات وبمساعدة إدارة الجمارك وحماية الحدود، لكنها لم تؤكد ما إذا كانت الحكومة المغربية هي من قامت بتسليم تاج الدين الذي وصل صباح الجمعة إلى الولايات المتحدة.

يذكر أنه في  مايو 2009، اعتُبر تاج الدين، الذي يعمل في تجارة المواد الخام في الشرق الأوسط وإفريقيا، “مساهماً مالياً مهماً” لمنظمة “إرهابية”، وتم استهدافه بعقوبات.

إلى ذلك، أوضح نائب وزير العدل الأميركي، كينيث بلانكو في بيان، أنه “بسبب دعمه لحزب الله، وهو منظمة إرهابية دولية كبرى، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على قاسم تاج الدين في عام 2009، وحظرت عليه التعامل مع الأميركيين أو الشركات الأميركية”.

والقرار الذي صدر الجمعة لا يتهمه بتقديم دعم مالي في الآونة الأخيرة لحزب الله، بل بإعادة هيكلة أعماله بعد العام 2009 من أجل التهرب من العقوبات ومواصلة التجارة مع الشركات الأميركية.

وكان تاج الدين يشتري المواد الخام من المصدّرين الأميركيين، ويدفع عبر تحويلات مصرفية، بقيمة إجمالية قدرها 27 مليون دولار. ولم تكن الشركات الأميركية المنخرطة في تلك التعاملات التجارية تعلم أنها متورطة معه.

التعليقات (١) اضف تعليق

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    ابو خالد الشهراني

    خلوه هذا النجس يستاهل وان شاءالله انه يخصر كل ما يملك وخل حزب الله ينفعه الحين وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم

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