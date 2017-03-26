المملكة تصدر لؤلؤ وأحجار كريمة بـ 4.02 مليار ريال في 2016

بلغت نسبة نمو صادرات السعودية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة بنهاية 2016 نحو 54.8 في المائة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 4.02 مليار ريال، مقارنة بعام 2015 والبالغة حينها 2.59 مليار ريال، بفارق بلغ 1.42 مليار ريال.

وبلغت صادرات المملكة من اللؤلؤ والأحجار الكريمة خلال ثماني سنوات (2009-2016) نحو 21.6 مليار ريال وبنسبة نمو وصلت إلى 38.6 في المائة خلال الفترة، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وشكلت نسبة صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة من إجمالي الصادرات غير النفطية بنحو 2.3 في المائة، فيما كانت تشكل نسبة 1.36 في المائة عام 2015، وكذلك 1.41 في المائة عام 2014.

وتراجعت إجمالي صادرات المملكة خلال شهر ديسمبر 2016 بنسبة 10.3 في المائة، لتبلغ 14.9 مليار ريال منها 255 مليون نصيب صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، حيث شكلت نسبتها من إجمالي الصادرات 1.7 في المائة.

ورغم تراجع إجمالي الصادرات إلا أن صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة ارتفعت بنحو 103 في المائة لذات الفترة.