 الكويت : ارتفاع الأحكام بالسجن ضد دشتي إلى 46 عاماً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 28 مارس 2017 ميلاديا

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الكويت : ارتفاع الأحكام بالسجن ضد دشتي إلى 46 عاماً

الكويت : ارتفاع الأحكام بالسجن ضد دشتي إلى 46 عاماً
المناطق - وكالات

ارتفع إجمالي الأحكام بالسجن الصادرة ضد النائب الكويتي السابق عبدالحميد دشتي، الهارب حالياً، إلى 46 عاماً، بعد حُكم محكمة الجنايات بسجنه 3 أعوام جديدة، وفق ما نقلت صحيفة القبس الكويتية الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن الحكم الجديد صدر ضد عبد الحميد دشتي، بعد إدانته بالإساءة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز على تويتر، أثناء زيارة العاهل السعودي إلى الكويت، قبل أشهر قليلة.

ومن جهة أخرى نقلت صحيفة الرأي الكويتية، أن محكمة الجنايات أدانت بدورها ثلاثة أئمة مساجد سوريين تابعين لوزارة الأوقاف، بدعم تنظيم القاعدة في سوريا، وسجنهم ثلاث سنوات، وتغريمهم بـ 14 ألف دولار، لجمعهم تبرعات مالية لفائدة جبهة النصرة سابقاً، من المصلين في المساجد التي يشرفون عليها.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    .. نريد أن نعرف أين كان دشتي عند غزو صدام للكويت ؟ هل كان في حضن إيران مثلا ؟ أن في كربلاء ؟ أم في سوريا ؟ أم في جحور الحوثيين ؟

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