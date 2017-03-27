طبيب يصاب بالصدمة فور استدعائه لإنقاذ ابنه وهو لا يعلم .. إلا أن القدر لم يسعفه

عرضت فعاليات الندوة التثقيفية الـ25 التي نظمها الجيش المصري، قصة الجندي المصري محمد المعتز رشاد ، ضمن قصص العشرات الذين استشهدوا في سيناء، وأثار عرض الفيلم بكاء الحاضرين.

ووفقاً لـ”العربية نت”، نشر المتحدث العسكري المصري قصة الجندي الذي أخفى عن والده خبر وجوده في رفح بسيناء خوفا عليه من القلق والتوتر، ثم استشهد في عملية إرهابية واكتشف زملاؤه أنه يحتفظ برسائل كان يكتبها لوالده على أن تصل له بعد استشهاده إذا كتبت له الشهادة.

ما أبكى الحضور أنه بعد إصابة الجندي إثر الاشتباكات مع الإرهابيين ، تم نقله إلى مستشفى الجيش بشمال سيناء، وإجراء جراحة له، لكن خطورة حالته استدعت نقله إلى مستشفى المعادي العسكري، وتم على الفور استدعاء فريق طبي على أعلى مستوى لعلاجه، وكانت المفاجأة أن الفريق الطبي يترأسه الطبيب عميد المعتز رشاد والد الجندي، حيث أصيب بالصدمة فور رؤيته لحالة ابنه الذي استدعي على عجل من أجل إنقاذه دون أن يعرف أنه ابنه.

حاول الطبيب الوالد مع زملائه من الفريق إنقاذ ابنه، إلا أن القدر لم يسعفه ولفظ ابنه أنفاسه الأخيرة بين يديه. وأثناء الفعاليات هزت وصية الجندي ورسائله الحاضرين.