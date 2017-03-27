 الكويت: متفائلون بقرب انطلاق الحوار الخليجي – الإيراني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 رجب 1438 هجريا, الموافق 31 مارس 2017 ميلاديا

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الكويت: متفائلون بقرب انطلاق الحوار الخليجي – الإيراني

الكويت: متفائلون بقرب انطلاق الحوار الخليجي – الإيراني
المناطق - الكويت

أعرب نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، عن تفاؤله بقرب انطلاق الحوار الخليجي الإيراني ، بعد جهود دبلوماسية قادتها الكويت مؤخراً.

وأشار الجارالله إلى أن ملف الحوار سيكون على أجندة نقاش وزراء خارجية مجلسالتعاون في اجتماعهم الخميس المقبل.

الجارالله عبر كذلك عن قلقه فيما يتعلق بسعي  إيران لتوسيع منشآتها النووية في مفاعل بوشهر ، معرباً عن أمله في وجود رقابة دولية مستمرة، خاصة من الوكالة الدولية للإشراف على هذا المفاعل وتفادي حدوث أي تسرب منه.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد  جواد ظريف قد أعرب، مؤخراً، عن استعداد بلاده للحوار مع دول مجلس التعاون حول الأوضاع في سوريا و اليمن.

ورحب الجارالله بذلك التصريح الإيراني وقتها، وأشار إلى أن ذلك ما تتطلع إليه دول الخليج وسيكون في مصلحة إيران ودول الخليج ودول المنطقة، وسيسهم في احتواء الكثير من بؤر التوتر في المنطقة، سواء في اليمن أو سوريا.

التعليقات (١) اضف تعليق

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    صالح علي العمراني

    هؤلاء المجوس لا ينفع ولا يجدي معهم أي حوار وأنتم متأكدون من ذلك .. إنما يكفيكم انبطاحا وذلا لهم .. وانهزاما أمامهم وخنوع .هؤلاء لا يزالون يذكرون إزالة الإمبراطورية الفارسية على أيدي العرب أهل الإبل والغنم ..ولا يزال الدم يغلي في عروقهم منذ تلك الأيام ..وأنتم تستجدون الحوار معهم .. لماذا ؟رعاعهم وخونتهم وأذنابهم الذين من أصلابكم ويعيشون بينكم باسم الديموقراطية هم من يدفعونكم للحوار معهم .

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