خادم الحرمين الشريفين وملك الأردن يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وعقود بين البلدين

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية مساء اليوم في قصر الحسينية بالعاصمة الأردنية عمّان، توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وعقود بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.

فقد جرى التوقيع على مشروع اتفاقية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها ، وقعه من الجانب السعودي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب الأردني معالي وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط، ومشروع برنامج تنفيذي في مجال الشؤون الاجتماعية ، وقعه من الجانب السعودي معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، ومن الجانب الأردني معالي وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزه.

ومشروع برنامج تنفيذي في مجال الثقافة ، وقعه من الجانب السعودي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ، ومن الجانب الأردني معالي وزير الثقافة نبيه شقم.

كما تم توقيع مشروع مذكرة تفاهم في مجال الخدمات البريدية للحجاج والمعتمرين بين مؤسسة البريد السعودي ونظيرتها في الجانب الأردني ، وقعه من الجانب السعودي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ، ومن الجانب الأردني معالي رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني المهندس باسم الروسان، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال الصحة ، وقعه من الجانب السعودي معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، ومن الجانب الأردني معالي وزير الصحة الدكتور محمود الشايب، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال الإسكان ، وقعه من الجانب السعودي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، ومن الجانب الأردني معالي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسه، ومشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، وقعه من الجانب السعودي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ، وعن الجانب الأردني رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور.

وتم توقيع مشروع اتفاقية قرض إعادة إنشاء وتأهيل الطريق الصحراوي ( عمان – العقبة) وقيمة القرض (000ر750ر393) ثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف ريال ، وقعه من الجانب السعودي معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ، ومن الجانب الأردني معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري، ومشروع عقد البحث والتطوير في مشروع تعدين خدمات اليورانيوم في منطقة وسط الأردن ، وقعه من الجانب السعودي معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ، ومن الجانب الأردني معالي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، ومشروع مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى الاقتصادية لبناء مفاعلين بتقنية المفاعل ذي الوحدات المدمجة الصغيرة في المملكة الأردنية الهاشمية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه ، وقعه من الجانب السعودي معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ، ومن الجانب الأردني معالي رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان.

كما جرى التوقيع على عقد تأسيس شركة استثمار سعودية أردنية للقيام باستثمارات في الأردن قد يصل حجمها إلى ( 000ر000ر000ر3) ثلاثة مليارات دولار ، وقعه من الجانب السعودي معالي المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان ، وعن الجانب الأردني البنك الإسلامي الأردني السيد موسى شحادة، وكذلك مشروع مذكرة تفاهم وتعاون إخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الأردنية ، وقعه من الجانب السعودي معالي رئيس وكالة الأنباء السعودية الأستاذ عبدالله الحسين ، ومن الجانب الأردني مدير عام وكالة الأنباء الأردنية فيصل الشبول.

وتم توقيع اتفاقيات ومذكرات للقطاع الخاص تشمل مدينة العلاج والتأهيل الطبي في الرياض ، وقعها العضو المنتدب للشركة العربية للإدارة خالد بن جوهر الجوهر ، ورئيس هيئة المديرين بالمستشفى التخصصي رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الأردنية الدكتور فوزي يوسف الحموري، وشركة سعودية أردنية في مجال تطوير الخدمات الطبية ، وقعها رئيس مجلس إدارة شركة “ون ألفا ” التجارية الأستاذ حامد بن إدريس الفلقي ، ورئيس مجلس إدارة مجموعة” لوميير “الطبية الدكتور لؤي محمد حماد، ومشروع الريشة لتطوير وبناء وتشغيل محطة شمسية بقدرة 50 ميجا وات ، التي تقع على الحدود الشرقية للأردن ، وقعه المدير العام ” لأكواباور ” محمد بن عبدالله أبو نيان ، ومدير الشركة الوطنية للكهرباء.

حضر مراسم التوقيع كل من، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد ، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز،وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الأردن.