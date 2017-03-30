 والدة الطفل جسار تكشف رحلة علاجه بألمانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 رجب 1438 هجريا, الموافق 31 مارس 2017 ميلاديا

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والدة الطفل جسار تكشف رحلة علاجه بألمانيا

المناطق- الرياض

قالت “لطيفة السلمي” والدة الطفل “جسار” ضحية الخطأ الطبي، إن زوجها هو أحد المرابطين بالحد الجنوبي، موجهة الشكر لولي ولي العهد، لتكفله بعلاج طفلها صاحب التسعة أشهر، وإرساله للعلاج بألمانيا.

وأوضحت أن الأطباء المتخصصين في ألمانيا، كشفوا على الطفل ووجدوا خطأين كارثيين تعرض لهما ابنها، بعد حقنة في يده بدلًا من الشريان على يد ممرضة هندية، مؤكدة أن الأطباء قالوا إنه كان يمكن معالجة الطفل بعد الحقنة الخطأ، لو تم التعامل بشكل سريع وصحيح معها، بإعطائه حقنة أخرى خلال ست ساعات على أقصى تقدير من وقوع الخطأ.

وخلال مداخلة مع برنامج “الثامنة”، أضافت والدة الطفل: طريقة العلاج الخاطئ تسببت في ضعف كلي بالذراع والأعصاب، ما سيتطلب مرحلة أخرى من العلاج، مؤكدة أن الأسرة كانت قد فقدت الأمل في إمكانية علاج الطفل في ألمانيا نظرًا لارتفاع التكاليف إلا أن تدخل ولي ولي العهد أنقذ “الموقف”.

التعليقات (١) اضف تعليق

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    صالح علي العمراني

    اللهم أكرمه بمنزلة عالية ورفيعة في الجنة كما أكرم مواطنيه ووقف بجانبهم في أزماتهم ..

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