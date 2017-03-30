نقل حفلة محمد عبده وطلال سلامة من الشرقية إلى جدة

قررت روتانا نقل الحفلة الغنائية التي كان من المقرر أن يحييها الفنان محمد عبده والفنان طلال سلامة في المنطقة الشرقية إلى محافظة جدة وذلك لعدم توفر المكان من الناحية التقنية.

وكانت روتانا قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها تنظيم حفلة غنائية في الصالة الرياضية المغلقة في مدينة الخبر مساء يوم الأربعاء بعد القادم، لكنها سحبت إعلانها.

وتأتي الحفلة ضمن برنامج غنائي تنظمه روتانا في عدة مدن سعودية، بدأته في شهر يناير الماضي بحفلة محمد عبده ورابح صقر وماجد المهندس في جدة، ثم أتبعتها بحفلة في الرياض أحياها محمد عبده وراشد الماجد في التاسع من شهر مارس الجاري، وستكون ثالث الحفلات في الرياض أيضاً مساء الاثنين المقبل سيحييها خالد عبدالرحمن ورابح صقر، فيما سيحيي الحفلة الخامسة الفنان عبادي الجوهر مع جابر الكاسر مساء الثلاثاء المقبل في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.