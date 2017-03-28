 شاهد.. اشتباكات بالأيدي داخل البرلمان المصري ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 رجب 1438 هجريا, الموافق 31 مارس 2017 ميلاديا

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شاهد.. اشتباكات بالأيدي داخل البرلمان المصري !

شاهد.. اشتباكات بالأيدي داخل البرلمان المصري !
المناطق - وكالات

شهدت الجلسة العامة للبرلمان المصري مساء أمس الأحد اشتباك عدد من  النواب بالأيدي أثناء مناقشة مشروع  قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بسبب الخلاف بين النائب هيثم الحريري ورئيس المجلس علي عبد العال.

بدأت الواقعة عندما حدثت مناوشات بين النائب هيثم  الحريري ورئيس المجلس علي عبد العال حيث طلب النائب الحريري الكلمة فرفض رئيس المجلس وقال له “أنت تخالف اللائحة” فرد عليه النائب متهما رئيس المجلس نفسه بالإخلال باللائحة.

وعلى الفور قرر رئيس المجلس إحالة النائب للتحقيق أمام لجنة القيم بتهمة التطاول على رئيس البرلمان.

عقب ذلك، احتج نواب “تكتل 25 – 30” الذي ينتمي له النائب هيثم الحريري وتدخل العضو  محمد الحسيني للنقاش معهم، فنشبت مشادة بينه وبين النائب  خالد عبد العزيز شعبان عضو التكتل، كما تدخل النائب  أحمد الشرقاوي واشتبك مع  الحسيني وحال بينهما بعض الأعضاء. وخلال الاشتباك، أعلن علي عبد العال رئيس المجلس رفع الجلسة.

وتعقيباً على الحادثة، قال النائب هيثم الحريري  إنه طالب بالحصول على حق الكلمة وقدم طلبا مكتوبا وإلكترونيا لمناقشة المادتين 15 و16 من القانون، مضيفا: “لقد تمسكت بحقي في إبداء الرأي لكن رئيس المجلس تجاهل طلبي وأصر على التصويت على المادة 15 دون أن يستمع لرأيي”.

وأوضح الحريري، أنه أعلن أمام الجميع أن “هناك مخالفة للوائح من رئيس المجلس” وفوجئ بقيام رئيس المجلس بالتصويت على تحويله لهيئة المكتب والتحقيق معه.

وأكد أنه “فخور” بمواقفه و”متمسك بها” ومستعد لشطب عضويته من المجلس، مشيراً إلى أنه فوجئ بالمشادة بين زملائه أعضاء التكتل وأحد النواب على هامش الأزمة.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    ابو خالد

    هههههه اللهم لاشماته

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