 شاهد.. تصريح عضوة شورى بحظر العاطلين وأصحاب المشاكل المالية يثير جدلاً‎‏ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 رجب 1438 هجريا, الموافق 31 مارس 2017 ميلاديا

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شاهد.. تصريح عضوة شورى بحظر العاطلين وأصحاب المشاكل المالية يثير جدلاً‎‏

المناطق - الرياض

تداول مغردون فقرة من مقطع نشرته عضو مجلس الشورى نورة الشعبان على حسابها في “سناب شات”، تقول فيها إنها بدأت تحظر كثير من الناس الذين يشكون لها عدم حصولهم على وظائف أو أنهم يمرون بمشاكل مالية، ما أثار جدلاً على موقع التواصل.

وتصريح الشعبان كان ضمن مجموعة سنابات نشرتها على حسابها، حثّت خلالها متابعيها على البعد عن التذمر وكثرة الشكوى، خاصةً أن الله تعالى وعد الإنسان الذي يسعى.

وأبدى مغردون غضبهم من تصريح عضو الشورى، قائلين إن الوظائف من أهم مشاكل وهموم المواطن التي يجب أن يهتم بتوفيرها أعضاء المجلس باعتبارهم معنيّون بملامسة ومناقشة هموم وقضايا المواطن.

 

التعليقات (١) اضف تعليق

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    ابو خالد

    حسبي الله عليك يانوره لن رجلك في الماء ماهو زي اللي رجله في النار انتي شبعانه لن راتبك زين ومميزات من العمل علشان كذا هذا كلامك حسبي ونعم الوكيل فيكي ما لقيت الا الدعاء عليكي من الناس اللي ماحسيتي فيهم

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