شاهد.. تصريح عضوة شورى بحظر العاطلين وأصحاب المشاكل المالية يثير جدلاً‎‏

تداول مغردون فقرة من مقطع نشرته عضو مجلس الشورى نورة الشعبان على حسابها في “سناب شات”، تقول فيها إنها بدأت تحظر كثير من الناس الذين يشكون لها عدم حصولهم على وظائف أو أنهم يمرون بمشاكل مالية، ما أثار جدلاً على موقع التواصل.

وتصريح الشعبان كان ضمن مجموعة سنابات نشرتها على حسابها، حثّت خلالها متابعيها على البعد عن التذمر وكثرة الشكوى، خاصةً أن الله تعالى وعد الإنسان الذي يسعى.

وأبدى مغردون غضبهم من تصريح عضو الشورى، قائلين إن الوظائف من أهم مشاكل وهموم المواطن التي يجب أن يهتم بتوفيرها أعضاء المجلس باعتبارهم معنيّون بملامسة ومناقشة هموم وقضايا المواطن.