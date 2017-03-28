 عروض ومزايا جديدة للمتقاعدين والمتقاعدات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 3 رجب 1438 هجريا, الموافق 31 مارس 2017 ميلاديا

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عروض ومزايا جديدة للمتقاعدين والمتقاعدات

عروض ومزايا جديدة للمتقاعدين والمتقاعدات
المناطق - الرياض

خصصت المؤسسة العامة للتقاعد مزايا عدة للمتقاعدين بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستوى خدمات المستفيدين وتعزيز مفهوم التواصل الاجتماعي.

وأبرمت المؤسسة اتفاقات عدة مع شركات ومؤسسات في القطاع الخاص لتقديم خدمات مميزة وأسعار خاصة للمتقاعدين وأسرهم في مجالات الخدمات الطبية والتدريبية والتعليمية وفي النقل والمواصلات تلبية لكافة حاجات وتطلعات المتقاعدين وأسرهم.

ودعت المؤسسة المتقاعدين والمتقاعدات إلى الاستفادة من بطاقة التقاعد التعريفية بالتوجه إلى مقر المؤسسة أو أحد فروعها، ويمكن لأسرة المتقاعد المتوفى الاستفادة من العروض بعد تقديم خطاب تعريف بالمعاش.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    مهنا

    شي جميل جدا

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