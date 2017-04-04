شاهد فيديو صادم.. بيع هذا “الديك” بـ 10 آلاف ريال في مزاد بمكة

في مشهد قلما رآه أحد، بيع ديك بمبلغ 10 آلاف ريال، بعد مزايدة عليه من قبل الراغبين في شرائه في أحد مزادات الجموم بمكة.

ووفقاً لمقطع فيديو، فتح المزاد على الديك بمبلغ 5 آلاف ريال، وارتفع السعر حسب المزايدين تدريجيًا، حتى وصل إلى مبلغ 10 آلاف ريال، فيما بدا الديك المبيع من النوع العادي، وكان يقف في قفص حديدي.