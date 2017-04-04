 شاهد فيديو صادم.. بيع هذا “الديك” بـ 10 آلاف ريال في مزاد بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 رجب 1438 هجريا, الموافق 9 أبريل 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بطلان اتفاقية انتقال محمد العويس الموقعة بين الأهلي والشباب “الشرعية” تستعيد 8 جزر من الانقلابيين في الحديدة “الخدمة المدنية”: التقديم على 137 وظيفة نسائية.. اليوم قبل أيام من زيارة بابا الفاتيكان.. ارتفاع قتلى تفجير كنيسة طنطا إلى 25 وعشرات الجرحى شاهد محاولة “مثيرة” و “غريبة” لاعتراض موكب الرئيس الصيني بأمريكا.. ماذا فعل الأمن ؟! في لفتة طيبة .. صور شهداء الحرس الوطني بعاصفة الحزم على بوابة مدينة الملك عبدالعزيز السكنية كلية نايف للأمن الوطني تعلن بدء القبول بالمديرية العامة للمباحث دراسة: “خل التفاح” يقيك من السكرى والسمنة افتتاح مركز إسعاف الهلال الأحمر بخيبر الجنوب القتل تعزيراً في 3 مهربي هيروين المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل موضحاً: الدعوات للحفل الختامي ليست عامة ارتفاع النفط بعد الضربات الصاروخية الأمريكية في سوريا

شاهد فيديو صادم.. بيع هذا “الديك” بـ 10 آلاف ريال في مزاد بمكة

المناطق - الرياض

في مشهد قلما رآه أحد، بيع ديك بمبلغ 10 آلاف ريال، بعد مزايدة عليه من قبل الراغبين في شرائه في أحد مزادات الجموم بمكة.

ووفقاً لمقطع فيديو، فتح المزاد على الديك بمبلغ 5 آلاف ريال، وارتفع السعر حسب المزايدين تدريجيًا، حتى وصل إلى مبلغ 10 آلاف ريال، فيما بدا الديك المبيع من النوع العادي، وكان يقف في قفص حديدي.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    .. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ..١- لوحة سيارة .. بملايين الريالات .٢- رقم جوال .. بمئات الآلاف ٣- تيس .. بكذا من الآلاف .. بالأمس القريب أحد السفهاء يدفع في لوحة من الورق .. ١٠٠ ألف ريال .. !!!!!!

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>