التحالف يدك مواقع الحوثيين شرقي المخا

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، الثلاثاء، سلسلة غارات على مواقع وأهداف للمتمردين في جبل النار شرقي المخا ومفرق الوازعية غربي تعز، وذلك بالتزامن مع استمرار الاشتباكات.

وذكرت مصادر ميدانية أن طائرات التحالف قصفت مواقع وتجمعات للمتمردين في منطقة الأحيوق بالوازعية ومفرق موزع، واستهدفت زورقا بحريا تابع للمليشيات حاول التسلل إلى سواحل المخا، مما أدى إلى تدميره ومقتل طاقمه.

هذا وقد شنت مقاتلات التحالف العربي أيضا خلال الساعات الماضية غارات على جزيرة كمران في البحر الأحمر، وفِي باجل في الحديدة، كما قصفت أهدافا للمتمردين في قاعدة الديلمي العسكرية شمالي صنعاء، ومواقع عسكرية أخرى في مديرية بني الحارث بمحافظة صنعاء.

تأتي التطورات الميدانية مع تبادل القصف المدفعي بين القوات الشرعية والمتمردين شمالي المخا، فيما قتل مدني في المخا من جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي وصالح.

وداخل مدينة تعز، شهدت الجهة الشرقية من المدينة اشتباكات ليلية عنيفة، وقصف من قبل المتمردين على بعض المناطق.

وأعلنت القوات الشرعية أن أفرادها أفشلوا هجوما للمتمردين على مواقعها في محيط معسكر التشريفات شرقي المدينة، ومحاولات تسلل إلى منطقة الأربعين شمال شرقي تعز، فيما تعرضت هذه المناطق إلى قصف من قبل المتمردين بمختلف أنواع الأسلحة.

وفي مدينة ميدي الحدودية مع السعودية بمحافظة حجه، تواصلت المعارك بين القوات الشرعية والمتمردين بعد يوم من تقدم للقوات الشرعية وسيطرتها على بعض المواقع في المدينة.