 “الصندوق العقاري”: لم نتخلَّ عن المواطن ولن نرميه في أحضان البنوك ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 رجب 1438 هجريا, الموافق 9 أبريل 2017 ميلاديا

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“الصندوق العقاري”: لم نتخلَّ عن المواطن ولن نرميه في أحضان البنوك !

“الصندوق العقاري”: لم نتخلَّ عن المواطن ولن نرميه في أحضان البنوك !
المناطق - الرياض

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية المهندس أيهم اليوسف، أن الصندوق لم يتخلّ عن المواطن، وليس جهة ربحية، و”نسعى إلى خدمة أكثر من مستفيد، وفي الوقت نفسه نضمن سداد قروض الصندوق”.

وأوضح، أنه كان في السابق بحاجة إلى 40 عاما لكي يتمكن من خدمة 500 ألف مواطن، إلا أن الخطة الجديدة نجحت في تقليص المدة إلى خمس سنوات، لافتا إلى أن هذا التزام من الصندوق الذي سخّر جميع الموارد التي تصل إلى 160 مليارا لهذا الغرض.

وأشار وفقاً لـ”عكاظ” إلى أن جميع المستفيدين ممن هم على قوائم الانتظار وحصلوا على موافقات سابقة أو تم إرسال رسائل لهم لمراجعة الصندوق، يتم توجيههم على جهة تمويلية خاصة لأخذ القرض فقط، والصندوق العقاري يتحمّل مصاريف أرباح القروض.

 

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    .. عندما تكون المبادرات ذات هدف لمصلحة الجميع .. فإن هؤلاء الناس القائمين عليها يوجه لهم الشكر والتقدير .. الشكر والتقدير للمهندس أيهم اليوسف وفريقه .. ويحفظكم الله

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