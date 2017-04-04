ولي العهد يرأس وفد المملكة في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب

وصل بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب مساء اليوم إلى الجمهورية التونسية ليرأس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة الـ 34 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تبدأ أعمالها غداً في العاصمة التونسية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله المطار الرئاسي معالي الوزير مدير الديوان الرئاسي الممثل الشخصي لفخامة الرئيس التونسي محمد سليم العزابي، ومعالي وزير العدل غازي الجريبي ومعالي وزير الداخلية الهادي المجدوب ومعالي وزير الخارجية خميس الجهيناوي ووالي تونس عمر بن منصور، ورئيس بلدية تونس سيف الله الأصرم .

كما كان في استقبال سمو ولي العهد ، معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان ومعالي رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد بن رقوش وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي والملحق العسكري في السفارة العميد الركن خالد بن محمد السهيان ورؤساء الملحقيات والمكاتب السعودية في تونس.

وبعد استراحة قصيرة في صالة التشريفات غادر سمو ولي العهد في موكب رسمي إلى مقر إقامته.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد كلا من ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومعالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ سليمان بن نايف الكثيري، ومعالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج ، ومعالي نائب مدير عام المباحث العامة الفريق عبدالله علي القرني، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن ، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان، ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداود، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية محمد بن عبدالعزيز المطيري.