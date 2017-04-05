 “سعودي أوجيه تكذب “الشريان” وتلوح بإجراءات ضد التجاوزات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 رجب 1438 هجريا, الموافق 9 أبريل 2017 ميلاديا

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“سعودي أوجيه تكذب “الشريان” وتلوح بإجراءات ضد التجاوزات

“سعودي أوجيه تكذب “الشريان” وتلوح بإجراءات ضد التجاوزات
المناطق- متابعات

قال مصدر مسؤول بـشركة “سعودي أوجيه”، إن ما طرحه الإعلامي داوود الشريان في حلقته من برنامج الثامنة على فضائية “mbc” حول الشركة، تضمن الكثير من المغالطات والمزاعم التي تتنافى مع الحقيقة.

وأوضح المصدر، رداً على تساؤل الشريان في حلقة الإثنين الماضي “لماذا لا يدفع سعد الحريري مستحقات الموظفين المتأخرة”، أن موضوع الشركة الآن يقع ضمن عمل الأجهزة المعنية بالاختصاص في المملكة.

وأشار بحسب بيان على صفحة الشركة بموقع “تويتر” إلى أن الطريقة التي تناول بها الشريان القضية لن تغير من الأمر شيئا، لأن الأجهزة لازالت تعمل على بحث ودراسة الأوضاع.

وألمح المصدر إلى أن الشريان يحاول انتقاد عمل تلك الأجهزة ويستخدم الشركة بشكل غير مباشر في ذلك، مشيرا إلى تعجبه من فتح الموضوع مجددا في هذا التوقيت بالذات، معرباً عن ترحيب الشركة بالنقد البناء والنقاش الإعلامي الجاد، ومؤكداً أن الشركة ستتخذ الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة حيال هذه التجاوزات.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    استفدت أنت وأبوك (رحمه الله) وأسرتكم وعوائلكم جميعا من البلد .. ومن مما منح لكم من امتيازات وواسطات ومحسوبيات .. ولكن البلد لم يستفد منكم بأي شي ولا شيء .. وفي الأخير .. هذه النتيجة .

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