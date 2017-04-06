 شاهد .. ازدحام على استراحة “معالج شعبي” في جدة.. والجهات الرسمية تتحرك لملاحقته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 رجب 1438 هجريا, الموافق 9 أبريل 2017 ميلاديا

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شاهد .. ازدحام على استراحة “معالج شعبي” في جدة.. والجهات الرسمية تتحرك لملاحقته

المناطق - الرياض

تحركت جهات رسمية لملاحقة معالج شعبي يزعم علاجه للجلطات عن طريق الكي، إذ استأجر استراحة في حي الحمدانية شرق محافظة جدة.

وحذر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي في بيان من المعلومات التي تحمل ادعاءات علاجية خاطئة يزعم أصحابها قدرتهم على علاج الكثير من الأمراض بشكل غير صحيح، كعلاج السكتة الدماغية بشد الرأس والكي.

وقالت مصادر وفقا ًلـ”عكاظ” إن المعالج استأجر الاستراحة لهذا الغرض لمدة يوم واحد ثم غادرها لأسباب غير معلومة، مؤكدين أن قيمة الكشفية و«الكي» للمريض تبلغ 500 ريال. فيما أوضح مصدر مسؤول أنه لم يتم منح المعالج تصريحاً لمزاولة هذا النشاط.

 

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    ابو خالد

    يعني بتحاربونه هو سبب وفيه ناس سلمو بعد الله على يده وشفنا كذا مقطع واخر العلاج الكي

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