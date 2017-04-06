 نائب ترامب: كل الخيارات مطروحة ردا على الهجوم الكيماوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 12 رجب 1438 هجريا, الموافق 9 أبريل 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بطلان اتفاقية انتقال محمد العويس الموقعة بين الأهلي والشباب “الشرعية” تستعيد 8 جزر من الانقلابيين في الحديدة “الخدمة المدنية”: التقديم على 137 وظيفة نسائية.. اليوم قبل أيام من زيارة بابا الفاتيكان.. ارتفاع قتلى تفجير كنيسة طنطا إلى 25 وعشرات الجرحى شاهد محاولة “مثيرة” و “غريبة” لاعتراض موكب الرئيس الصيني بأمريكا.. ماذا فعل الأمن ؟! في لفتة طيبة .. صور شهداء الحرس الوطني بعاصفة الحزم على بوابة مدينة الملك عبدالعزيز السكنية كلية نايف للأمن الوطني تعلن بدء القبول بالمديرية العامة للمباحث دراسة: “خل التفاح” يقيك من السكرى والسمنة افتتاح مركز إسعاف الهلال الأحمر بخيبر الجنوب القتل تعزيراً في 3 مهربي هيروين المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل موضحاً: الدعوات للحفل الختامي ليست عامة ارتفاع النفط بعد الضربات الصاروخية الأمريكية في سوريا

نائب ترامب: كل الخيارات مطروحة ردا على الهجوم الكيماوي

نائب ترامب: كل الخيارات مطروحة ردا على الهجوم الكيماوي
المناطق - وكالات

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، إن “كل الخيارات مطروحة” أمام الولايات المتحدة، للرد على الهجمات الكيماوية التي تتهم واشنطن الحكومة السورية بشنها في إدلب قبل يومين.
ونقلت “رويترز” عن مقابلة لبنس مع محطة “فوكس نيوز”، قوله إن روسيا يجب أن تفي بالتزاماتها بشأن نزع الأسلحة الكيماوية من الحكومة السورية.

وتنسجم تصريحات بنس مع ما قاله في وقت سابق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عندما اتهم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بأنها “تجاوزت خطا أحمر” بشن هجوم بغاز سام على مدنيين، في بلدة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة.

لكن ترامب أحجم عن توضيح ما إذا كانت حكومته سترد أو كيف سيكون الرد.
وأقر ترامب بأنه “الآن يضطلع بالمسؤولية عن السياسة الأميركية بشأن سوريا، وأن آراءه في الأسد تغيرت”.

ووصف الرئيس الأميركي الهجوم الذي شن يوم الثلاثاء بأنه “إهانة للبشرية”، وقال: “بالنسبة لي إنه تجاوز الكثير من الخطوط.. إنه تجاوز خطوطا كثيرة جدا وراء خط أحمر”.

ولم يشر ترامب إلى روسيا التي أكدت الأربعاء أن مقاتلين من المعارضة السورية هم المسؤولون عن الهجوم، وهو اتهام رفضه مسؤولون أميركيون.

وجاءت تعليقاته بعد أيام قليلة من بيانات أميركية، تشير إلى تركيز على هزيمة متشددي “داعش” بدلا من إطاحة بالأسد.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    الصدوق

    والله ماعندك الا الطقاع وانك ذروق مذرقك بوتين وحاشرك

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>