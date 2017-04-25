 الأمير الوليد بن طلال يدعم نادي الهلال بمليوني ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 شعبان 1438 هجريا, الموافق 29 أبريل 2017 ميلاديا

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الأمير الوليد بن طلال يدعم نادي الهلال بمليوني ريال

الأمير الوليد بن طلال يدعم نادي الهلال بمليوني ريال
المناطق_الرياض

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز عضو شرف النادي دعما ماليا بقيمة مليوني ريال لخزينة النادي وذلك بعد تحقيق فريق الهلال الأول لكرة القدم بطولة دوري جميل للمحترفين لموسم 2016/2017م حيث تسلم صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس مجلس إدارة نادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي شيكا بالمبلغ من فهد بن سعد بن نافل المساعد التنفيذي الأول للأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة.

وقدم نواف بن سعد شكره وتقدير للأمير الوليد بن طلال على دعمه خزينة النادي مثمنا مبادرته غير المستغربة امتدادا لدعم، ووقفاته الدائمة مع الهلال طوال تاريخه.

يذكر أن الأمير الوليد بن طلال قدم في الموسم الرياضي الحالي دعما ماليا بعشرة ملايين ريال بعد الاجتماع الشرفي الذي عقد في شهر مايو من العام الماضي، إضافة إلى تنازله عن السلفة التي بلغت 10 ملايين ريال، ومليوني ريال التي تسلمها رئيس النادي مساء اليوم الثلاثاء، ليصل مجموع ما دعم به سموه خزينة نادي الهلال هذا الموسم 22 مليون ريال.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    عجيان حمود سعيد الشهراني

    السلام عليكم تكفى ابو طلال انا علي ديوان لراجحي ولاملك شي وعند بيت لعيالي افزع لنا الله يجعلها في موزين حسناتك وصلوا تعليقي ابو طلال 0558689134

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