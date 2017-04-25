الأمير الوليد بن طلال يدعم نادي الهلال بمليوني ريال

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز عضو شرف النادي دعما ماليا بقيمة مليوني ريال لخزينة النادي وذلك بعد تحقيق فريق الهلال الأول لكرة القدم بطولة دوري جميل للمحترفين لموسم 2016/2017م حيث تسلم صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس مجلس إدارة نادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء بمقر النادي شيكا بالمبلغ من فهد بن سعد بن نافل المساعد التنفيذي الأول للأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة.

وقدم نواف بن سعد شكره وتقدير للأمير الوليد بن طلال على دعمه خزينة النادي مثمنا مبادرته غير المستغربة امتدادا لدعم، ووقفاته الدائمة مع الهلال طوال تاريخه.

يذكر أن الأمير الوليد بن طلال قدم في الموسم الرياضي الحالي دعما ماليا بعشرة ملايين ريال بعد الاجتماع الشرفي الذي عقد في شهر مايو من العام الماضي، إضافة إلى تنازله عن السلفة التي بلغت 10 ملايين ريال، ومليوني ريال التي تسلمها رئيس النادي مساء اليوم الثلاثاء، ليصل مجموع ما دعم به سموه خزينة نادي الهلال هذا الموسم 22 مليون ريال.