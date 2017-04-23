الكشف عن مخالفات داخل دار رعاية الفتيات.. والوزارة تشكل لجنة للتحقيق

كشفت موظفة بدار رعاية الفتيات في الرياض عن كثير من المخالفات التي تقع داخل الدار، طالبة تدخل وزير العمل والشؤون الاجتماعية لوقف تلك المخالفات.

جاء ذلك في لقاء معها الليلة على قناة (روتانا خليجية)، مؤكدة أن هناك “إجراءات تعسفية، ولا أخلاقية من دار رعاية الفتيات بالرياض ضد نزيلات الدار”، بحسب تعبيرها.

وأوضحت: “الإدارة تقوم بإجراءات لا أخلاقية ضد النزيلات، منها تفتيشهن مجردات من الملابس تماماً”، وهو الأمر الذي أكدته نزيلة سابقة بالدار خلال مداخلة هاتفية على الهواء؛ قائلة: “الإدارة كانت تطلب من النزيلات خلع كل ملابسهن فور وصولهن للدار، ويقولون: هذه قوانين!”.

وأضافت موظفة الدار: “النزيلات اشتكين لي، وكتبن لي بخط اليد كافة الإجراءات المزرية التي تتم أثناء تفتيشهن.. هذه الطريقة في التفتيش غير نظامية، ولا تتبع حتى في السجون؛ إذ تتوافر أجهزة حديثة للتفتيش، لكن لا أدري لماذا لا يتم استخدامها؟!”.

واستطردت بالقول: “تحتجز النزيلة الجديدة بعد التفتيش المهين لمدة 14 يوماً في حجز منفرد تحت اسم الحجر الصحي. وعندما لم أوافق على المشاركة في تلك التصرفات اللا إنسانية انتهى الأمر بإخراجي من الدار، ولكني لا أخشى على وظيفتي، وأثق بأن طرح المشكلة أمام الوزير سيكون كفيلاً بحلها بإذن الله”.

ومن جهته أعلن يوسف السيالي مدير فرع وزارة العمل بالرياض في تصريح لبرنامج (يا هلا)؛ رداً على هذه الاتهامات، بأن “الوزير شكل لجنة برئاستي اليوم للتحقيق في تجاوزات دار الرعاية بالرياض، وإذا ثبت أي تجاوز من أي مسؤول في دار الرعاية بالرياض فسيتم تطبيق النظام عليه”.