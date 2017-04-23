محافظ أحد المسارحة “الأوامر الملكية تؤكد اهتمام القيادة الحكيمة بتوفير سبل الراحة للمواطن “

أكد محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي بأن الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، وتضمنت عددًا من بشائر الخير للمواطنين, وتعيين عددٍ من أصحاب السمو الملكي أمراء للمناطق ونواباً لأمراء المناطق, وعدد من المسؤولين والوزراء بما يخدم الصالح العام, ويسهم في دعم المشاريع التنموية، واصفاً تلك القرارات بالحكيمة ونقلة نوعية من أجل النهوض بالتنمية وفق الرؤية العامة للملكة ٢٠٣٠ .

وأوضح ” الريثي ” أن هذه القرارات جاءت لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة والنهوض بالوطن بقيادات ادارية شابه ، مبينًا أن هذا ما يحتاجه الوطن ليستكمل البناء وينهض بمؤسساته إلى الأفضل في ظل التطور السريع الذي ظلت تشهده دول المملكة .

وقال ” الريثي ” : تابعنا بإهتمام ما تضمنته الأوامر الملكية الكريمة التي تنم عن حرص خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على مواكبة التسارع الذي يشهده العالم من تغيرات ، وتنسجم مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030 ), التي تعد أكبر خطة تحول اقتصادي وطني قيد التنفيذ على مستوى العالم، وهي الأكثر جرأة والأكثر شمولاً بتاريخ المملكة، حيث ستسهم في النهوض بجميع البرامج الاقتصادية والتعليمية والصحية والترفيهية والرياضية والشبابية والثقافية.

وأشار إلى أن التغييرات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين, تعبر عن حكمة وحنكة رجل صقلته التجارب, لمواجهة التحديات التي تعيشها المملكة بكل قوة وحسم للحفاظ على هذا الوطن آمناً مزدهراً، بما سيكون لها بإذن الله انعكاسات كبيرة على الوطن والمواطن على حد سواء .

كما هنأ الريثي ” صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائبا لأمير منطقة جازان سائلا المولى له التوفيق والعون.

وختم الريثي ” بخالص الدعاء بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد وأن يمتعهم بالصحة والعافية.