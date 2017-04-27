ماذا لو فكرنا في بناء معالم العالم اليوم.. كم ستبلغ قيمة الانشاءات؟

من يسمح له وقته بالتمتع بالجولات السياحية في كافة أنحاء العالم، يكون متاحاً له مشاهدة أشهر معالم العالم الأثرية التي شُيدت في العصور السابقة، والتي يقف الزائر منبهراً أمامها، خاصة أنها أصبحت رمزاً للدول التي بنيت فيها، فضلاً عن أن هذه الدول أصبحت تُعرف الآن بهذه المعالم.

من هذه المعالم، ساعة بيج بن في إنكلترا، وتمثال الحرية في أميركا، وتمثال المسيح المخلص في البرازيل، وبرج إيفل في فرنسا، ومدرج الكولوسيوم في إيطاليا، والهرم الأكبر في مصر، وبرج بيزا المائل في إيطاليا؛ وامتازت جميعها بالعبقرية، سواء في البناء أو التصميم، لكن السؤال الذي لا يجد له الزائر إجابة لدي المرشد السياحي، هو كم تكلفة بناء تلك المعالم قديماً أو اليوم.

فيما يلي قائمة بتكلفة بناء تلك المعالم اليوم.

ساعة بيك بين في إنكلترا

تاريخ البناء: 1856- 1859

تكلفة البناء الأصلية: 392 ألف دولار أميركي

تكلفة البناء اليوم: 222 ألف دولار أميركي



وصف الساعة: طول برج الساعة نحو 97.5 متر، وطول عقربيها نحو 2.7 و4.2 متراً، أما وزن الجرس فنحو 13 طناً.

تمثال الحرية في أميركا

تاريخ البناء: 1885- 1886

تكلفة البناء الأصلية 10 ملايين دولار أميركي

تكلفة البناء اليوم: 1.28 مليون دولار أميركي



وصف التمثال: يصل طوله من القدم إلى أعلى المشعل نحو 46 متراً، ويرتكز على قاعدة إسمنتية ارتفاعها 47 متراً، ويصل وزنه الإجمالي لنحو 125 طناً.

تمثال المسيح المخلص في البرازيل

تاريخ البناء: 1922 – 1931

تكلفة البناء الأصلية: 250 ألف دولار أميركي

تكلفة البناء اليوم: 1.46 مليون دولار أميركي



وصف التمثال: هو تمثال ضخم للسيد المسيح، ويصل ارتفاعه لنحو 30 متراً، ويرتكز على قاعدة ارتفاعها 8 أمتار، وتبلغ المسافة بين ذراعي التمثال نحو 28 متراً، أما وزن التمثال فهو 635 طناً.

برج إيفل في فرنسا

تاريخ البناء: 1887 – 1889م.

تكلفة البناء الأصلية: 36 مليون دولار أميركي

تكلفة البناء اليوم: 31.18 مليون دولار أميركي



وصف البرج: يُعد الحديد هو العنصر الأساسي في البناء، لذلك نجده يتكون من 18038 قطعة من الحديد، و2.5 مليون مسمار، أما عن ارتفاعه فيصل لنحو 324 متراً، ووزنه 10 أطنان، ويحتوي على نحو 1665 درجة للتحرك داخل البرج.

مدرج الكولوسيوم في إيطاليا

تاريخ البناء: 70-80م

تكلفة البناء الأصلية: غير معروفة

تكلفة البناء اليوم: 380 مليون دولار أميركي



وصف المدرج: مبنى دائري الشكل مؤلف من أربعة طوابق، لذا يصل طوله لنحو 189 متراً، ويحتوي على أروقة وأعمدة، بالإضافة إلى التماثيل الرومانية الرائعة، والمسرح المدور والمنصة العالية ومقاعد المشاهدين من الداخل، وقد استخدم نحو100 ألف متر مكعب من الحجارة الجيرية في بناء الجدار الخارجي.

الهرم الأكبر في مصر

تاريخ البناء: ما بين 2560 – 2540 قبل الميلاد

تكلفة البناء الأصلية: غير معروفة

تكلفة البناء اليوم: 878 مليون دولار أميركي



وصف الهرم: تم بناؤه في 20 عاماً، واستخدم في البناء 2.5 مليون قطعة من الحجر الجيري، ويصل متوسط وزن القطعة الواحدة نحو 2.5 طن، بينما وصل وزن القطعة المستخدمة في غرفة الملك إلى 50 طناً، ويصل ارتفاع الهرم لنحو 146 متراً، أما طول كل ضلع للقاعدة فنحو 230 متراً، وزاوية ميل الهرم نحو 52 درجة.

برج بيزا المائل في إيطاليا

تاريخ البناء: ما بين 1173 – 1372

تكلفة البناء الأصلية: غير معروفة

تكلفة البناء اليوم: 4.1 مليون دولار أميركي

وصف البرج: تم بناؤه على عدة سنوات، ويتكون من ثمانية طوابق مبنية من الرخام الأبيض، ويصل ارتفاعه لنحو 56.2 متر، ويحتوي على 294 درجة سلم من الداخل، بينما يصل قطر البرج من الخارج لنحو متر، ووزنه نحو 14700 طن.



ويعود سبب ميل البرج إلى أن الأرض التي شُيد عليها البرج قوامها رخو، مما أدى لوصول درجة الميل إلى نحو 5.5 درجة، لذلك تم تركيب دعامات لحفظ البرج.

يلاحظ أن هذه المعالم التي أصبحت رمزاً اليوم لبلدانها، أن تكلفة بنائها تتفاوت ما بين اليوم والأمس، والسبب في ذلك هو اختلاف التكنولوجيا التي كانت متاحة والتي تطورت بمرور الزمن، فضلاً عن رغبة الإنسان القديم في ترك بناء يكون شاهداً على ما توصل إليه من المعرفة والعلوم، ورغبة منه في تسجيل تاريخه من خلال العمارة.