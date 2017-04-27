 سجين يسرق ذهب بقيمة 100 ألف ريال من منزل بعرعر‎! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 3 شعبان 1438 هجريا, الموافق 29 أبريل 2017 ميلاديا

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سجين يسرق ذهب بقيمة 100 ألف ريال من منزل بعرعر‎!

سجين يسرق ذهب بقيمة 100 ألف ريال من منزل بعرعر‎!
المناطق_عرعر

تمكن مركز شرطة الفيصلية بالتعاون مع إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة الحدود الشمالية من القبض على سجين في العقد الرابع من العمر قام في سرقة مصوغات ذهب تبلغ قيمتها قرابة 100 ألف ريال وسلاح من نوع مسدس وجهاز جوال وذلك خلال خروجه 24 ساعة لأسرته من منزل في حي الناصرية بعرعر .

وأوضح اليوم الخميس الناطق الإعلامي في شرطة الحدود الشمالية العقيد د. عويد مهدي بأن مركز شرطة الفيصلية بعرعر تبلغ من مواطن في العقد السادس من العمر عن تعرض منزله الكائن بحي الناصرية للسرقة والعبث وسرقة منه سلاح من نوع مسدس ومجموعة من المصوغات الذهبية وجهاز جوال أثناء قدومه من السفر، حيث اتضح قيام الجاني بالدخول للمنزل بواسطة كسر الباب الخارجي والداخلي، وأضاف بأنه من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تم التعرف على المتهم، واتضح أنه مواطن في العقد الرابع من العمر يقضي عقوبة سجن في قضية مماثلة، وتم ضبطه وإحضاره بالتنسيق مع شعبة سجن عرعر، وأشار إلى أنه بعد اتخاذ الإجراءات الاستدلالية اللازمة تم إحالته إلى جهة الاختصاص .

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    الثالبي1

    من وجهة نضري انه يجب على السجون ان تحرم كل من خالف في الخلوه من الخروج مرة اخرى . وكذالكم تشجع كل من يطلع خلوه ويرونه منتظم بالتمديد له في الخلوه من ما يجعل السجناء الاخرين يضطرون للانتظام وتحسين سيرتهم . .. لاكن مازال زمن الخلوه واحد للمنتظم وغير المنتظم قد لايرون فيه مايدفعهم لتحسين وضعهم خاصه المماطلين .

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