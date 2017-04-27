جيش العدل البلوشي يتبنى قتل “10” من عناصر حرس الحدود الإيراني في بلوشستان

نفذت المقاومة البلوشية في مساء أمس الأربعاء عملية بطولية نوعية ضد عناصر الحرس الثوري الإيراني في منطقة “ميرجاوة” الحدودية مع باكستان مما أدت إلى مقتل “10” عناصر وجرح آخرين.

وأعلنت منظمة “جيش العدل” البلوشية في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في تويتر تبنيها مسؤولية العملية البطولية التي استهدفت قوات حرس الحدود والتي أدت إلى مقتل “10” من عناصر الحرس بينهم “3” ضباط ومصادرة أسلحتهم.

وفي تصريح خاص للمكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا” قال “ابراهيم عزيزي” رئيس العلاقات العامة لجيش العدل البلوشي أن مقاومي كتيبة “شيخ نعمة الله التوحيدي” إحدى الكتائب المقاومة التابعة لجيش العدل نفذوا هذه العملية البطولية أمس الأربعاء في تمام الساعة الـ”7″ مساء بتوقيت بلوشستان، في منطقة “ميرجاوة” الحدودية في بلشستان المحتلة، دفاعا عن الشعوب البلوشي الذي يعاني من الظلم والاضطهاد الإيراني يوميا.

وقال رئيس العلاقات العامة في جيش العدل، ان المقاومين نصبوا كمينا للعناصر الإيرانية في منطقة “ميرجاوة” واشتبكوا من عناصر تابعين لحرس الحدود، حيث تمكنوا من قتل “10” من عناصر الاحتلال وجرح “4” آخرين وأسر ضابط أخر ومصادرة أسلحة وعتاد لهذه القوات المحتلة.

وأضاف عزيزي قائلا أن عناصر الحرس الثوري الإيراني ترتكب أبشع الجرائم بحق الشعب البلوشي بقتلها المواطنين الأبرياء ومنعهم من ممارسة حياتهم اليومية، وان “جيش العدل” سبق أن طالب الأمم المتحدة وكل منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذ الشعب البلوشي من انتهاكات السلطات الإيرانية دون أي حراك .

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ايرنا” تصريحا للمتحدث الرسمي باسم السلطات الإيرانية العميد “منتظر المهدي” اعترف خلاله بالعملية التي استهدفت عناصره وقال أن قائد قوات الحرس الحدود ذهب إلى مكان العملية للاطلاع على اخر الاخبار ومجريات الأمور.