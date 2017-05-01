محمد عبده: أتمنى الغناء في الـ”أوبرا” السعودية.. سينقلنا إلى مصاف الأمم الراقية

علق فنان العرب محمد عبده على تصريحات رئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب حول إنشاء أوبرا في السعودية، بالقول «أتمنى أن نلمس ذلك قريبا، وأتمنى أن أكون أول من يغني فيها».

يأتي ذلك في وقت بدأ فيه إجراء البروفات النهائية للحفلة التي سيطلقها في دارالأوبرا المصرية في العاشر من مايو المقبل، إذ وصل إلى القاهرة أمس الأول، واختار الأغاني التي سيشدو بها إلى جانب باقة ألبومه الجديد “رماد المصابيح” الذي لحنه طلال، وفقا لـ”عكاظ”.

وبدأ فنان العرب في اختيارعدد من أغانيه القديمة بالتشاور مع المنسق العام لنشاطات الموسيقار طلال، خالد أبو منذر، وقال “الأوبرا السعودية حدث ثقافي كبير وإنجاز عظيم، ينقلنا إلى مصاف الأمم الراقية”.