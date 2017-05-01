 محمد عبده: أتمنى الغناء في الـ”أوبرا” السعودية.. سينقلنا إلى مصاف الأمم الراقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 شعبان 1438 هجريا, الموافق 4 مايو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

النواب الأمريكي يصوت على سحب قانون أوباما كير اليوم جرعة منخفضة من الأسبرين تحد من سرطان الثدي الزنيدي يرأس الاجتماع الثالث لأصحاب المتاحف المرخصة بالقصيم الحقيل: خطة لبناء مليون وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار سياحة القصيم تدعم (توطين) عربات الأطعمة المتنقلة أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة و أجزاء من مكة تحفيظ وادي ليه” يفعل مشروع “كيف نكون قدوة” بأربع مبادرات الجبير يزور الكونجرس الأمريكي ويعقد عدة لقاءات مع أعضاء “الشيوخ والنواب” أوباما يكشف النقاب عن تصميم مركز يحمل أسمه لإعداد القادة إجراء (5572) فحص زواج خلال ستة أشهر بتبوك جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطيني في الخليل رغم الأخبار المزيفة.. زيادة “هائلة” بأرباح فيسبوك

محمد عبده: أتمنى الغناء في الـ”أوبرا” السعودية.. سينقلنا إلى مصاف الأمم الراقية

محمد عبده: أتمنى الغناء في الـ”أوبرا” السعودية.. سينقلنا إلى مصاف الأمم الراقية
المناطق - الرياض

علق فنان العرب محمد عبده على تصريحات رئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب حول إنشاء أوبرا في السعودية، بالقول «أتمنى أن نلمس ذلك قريبا، وأتمنى أن أكون أول من يغني فيها».

يأتي ذلك في وقت بدأ فيه إجراء البروفات النهائية للحفلة التي سيطلقها في دارالأوبرا المصرية في العاشر من مايو المقبل، إذ وصل إلى القاهرة أمس الأول، واختار الأغاني التي سيشدو بها إلى جانب باقة ألبومه الجديد “رماد المصابيح” الذي لحنه طلال، وفقا لـ”عكاظ”.

وبدأ فنان العرب في اختيارعدد من أغانيه القديمة بالتشاور مع المنسق العام لنشاطات الموسيقار طلال، خالد أبو منذر، وقال “الأوبرا السعودية حدث ثقافي كبير وإنجاز عظيم، ينقلنا إلى مصاف الأمم الراقية”.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    .. الآن انت بلغت من العمر عتيا .. ولازلت في غيك .. عسى ربنا يهديك إلى الحق أنت ومن على شاكلتك ماذا تقول لربك غدا وأنت واقف بين يديه ؟ ماذا تقول للخطيب عندما تراه .. في قاع صفصف ؟نحن نتمنى أن يتوب الله علينا وعليك من قبل أن نلقاه .

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>