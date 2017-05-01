نائب وزير الاقتصاد “التويجري”: ميركل قدوة للسعوديات .. زمن استبعاد النساء قد ولى

قال محمد التويجري، نائب وزير الاقتصاد، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قدوة للنساء السعوديات بتواضعها وعملها بشكل جاد، مشددًا على أهمية زيارتها للمملكة بالنسبة للنساء اللاتي يرغبن في تولي منصب قيادي مثلها.

وأضاف خلال حواره مع مجلة “شبيجل” الألمانية، أن المملكة العربية السعودية لم تعد قادرة على الاستغناء عن النساء في عملها، موضحًا أن هذا الأمر ليس مقبولاً لدى بعض الرجال، ولكن الزمن الذي استبعدت فيه المملكة نصف النساء من العمل قد ولى، خصوصًا أنهن أصبحن متعلمات ويساعدن في تقدم المملكة.

وأوضح أن العقلية الألمانية مشهورة عالميًا، وجميع الدول ترغب في أن تكون مثلها، لذا فالمملكة تسعى إلى جعل ألمانيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين لها.

ووصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مدينة جدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين؛ للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والحديث معه حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وحول اجتماع مجموعة العشرين المزمن إقامته في ألمانيا.