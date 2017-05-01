 مسئول إيراني بغضب: الهجوم على السفارة السعودية حرم إيران 1.5 مليون سائح عربي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 8 شعبان 1438 هجريا, الموافق 4 مايو 2017 ميلاديا

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مسئول إيراني بغضب: الهجوم على السفارة السعودية حرم إيران 1.5 مليون سائح عربي

مسئول إيراني بغضب: الهجوم على السفارة السعودية حرم إيران 1.5 مليون سائح عربي
المناطق-يوسف المطيري

بدأت تتعالى الأصوات المعارضة في إيران للهجوم المدبر من قبل قوات النظام الإيراني على سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران والقنصلية السعودية في مشهد.

ومن هذه الأصوات “مرتضى رحماني موحد” الذي يشغل منصب مساعد منظمة السياحة والثقافة الإيرانية الذي أكد في تصريح له انخفاض السياحة العربية في إيران بنسبة وصلت إلى 50% بعد حادثة الهجوم على السفارة السعودية في طهران.

مضيفاً أن هذا الهجوم الغير عقلاني من قبل قادة النظام الغيراني أوقف السياحة السعودية والخليجية لإيران التي تشكل 50% من مجمل عدد السياح القادمين إلى إيران الأمر الذي أضر بهذا القطاع.

وكانت إحصائيات صدرت قبل أيام حول نسبة إشغال الفنادق في إيران قد كشفت عن خلو عدد كبير من الغرف في تلك الفنادق نتيجة توقف السياحة من الدول العربية.

هذا وشهدت أول مناظرة تلفزيونية لمرشحي الرئاسة في إيران اعتراف عدد من المرشحين بتدبير مرشحين في الانتخابات للهجوم على سفارة المملكة في طهران مشيرين أن مدبر الهجوم هو الحرسي “حسن كرد ميهن”.

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    صالح علي العمراني

    … قصدكم أذنابكم الشيعة العرب .. نحن نسميهم العرب الفرس .. والعرب المجوس

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